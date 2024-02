Suben a 25 casos positivos de hepatitis

Al 28 de febrero del año en curso y en relación con el brote de hepatitis A, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 tiene un acumulado de 61 casos sospechosos de la enfermedad y 25 con resultado de laboratorio positivo para serología (IgM), distribuidos en 25 colonias del municipio de Torreón.

Como parte de la vigilancia epidemiológica, se informó que las personas afectadas son 13 hombres y 12 mujeres y, por rango de edad, 11 casos se encuentran en el rango de los 15 a 24 años; 10 casos en el de 25 a 44 años; 3 casos de entre 5 y 14 años y un caso entre 45 y 64 años. La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado que pudiera atribuirse al consumo de agua y alimentos insalubres, el saneamiento deficiente, la mala higiene personal y el sexo bucoanal. Este padecimiento generalmente se autolimita, por lo que la mayoría de las personas, sin tratamiento van a lograr su recuperación.

La mayoría de los casos sospechosos se han notificado en Villa Zaragoza con 24 casos y el resto, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Salud, se distribuyen en los sectores de Santa María, Eduardo Guerra, Monterreal, Campo Nuevo Zaragoza, Hacienda Santa María, Las Torres, Valle Oriente, Zaragoza Sur, Ana, Centro, División del Norte, fraccionamiento Joyas del Oriente, fraccionamiento La Paz, Independencia y Jardines de California. También La Rosa, Nego (sic), Nueva Merced, Quintas Los Nogales, Rincón La Merced, Rocío Villarreal, Valle Verde, Vencedora, Victoria y Villas del Bosque.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, César del Bosque, dijo que continúan las acciones preventivas en estos sectores y que hasta ahora, las pruebas rápidas de determinación de cloro que se han tomado han tenido resultados negativos, además de que hay muestras que se enviaron al Laboratorio Estatal de Salud Pública para analizar la calidad bacteriológica del agua. Este jueves 29 de febrero, habrá una reunión del comité de Agua Limpia para dar seguimiento al tema.

MENORES SIGUEN AISLADOS

En la escuela primaria 21 de Marzo, turno matutino, de la colonia Monterreal, la directora Ericka Lizeth Mata Vaquera, informó que hay cuatro menores de entre 7 y 9 años de edad que dieron positivo al estudio de serología y que atendiendo las indicaciones médicas, se encuentran aislados en sus domicilios, con evolución favorable. Incluso, hay probabilidades de que la próxima semana, regresen a clases.

La maestra dijo que fue la semana pasada cuando se presentó el primer caso de hepatitis A en un niño de tercer año y días después, le notificaron otros tres casos de menores de segundo y cuarto grado. "Entonces es cuando voy a Jurisdicción, de manera inmediata y lo primero que pregunto es si tengo que cerrar la escuela pero me dicen ellos que no, que hay que hablar con los papás para que no se alarmen ante la situación y tomar las medidas necesarias. Al principio hubo psicosis por el desconocimiento de la enfermedad", detalló.

Por el brote de esta enfermedad, Mata Vaquera dijo que se clausuraron los bebederos y se pidió a los estudiantes llevar botellas y/o termos con agua. Además acudió personal de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria a tomar pruebas rápidas de determinación de cloro en el agua que cae a la cisterna y "me dijeron, aquí foco de infección no es, maestra".

Entre otras acciones, se cerró temporalmente la tiendita escolar de la primaria, se retiraron a vendedores ambulantes y personal de salud y del Sistema DIF municipal han estado impartiendo pláticas acerca de esta enfermedad y de hábitos de higiene .

La directora dijo que los padres y madres de familia ya están más tranquilos y que en la primaria hay una matrícula de 425 alumnos y 12 docentes frente a grupo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

En el jardín de niños "Laura Méndez de Cuenca" turno matutino que se encuentra a unos metros de la primaria, madres de familia comentaron que como parte de las medidas preventivas, se retomó el uso del cubrebocas y además, se ha estado entregando gel antibacterial a los niños y niñas.

A las afueras del plantel, se colocó un letrero que dice: AVISO. A causa de los recientes contagios de diferentes tipos de enfermedades infecciosas en la comunidad y atendiendo a las medidas de prevención sugeridas por el sector salud, queda prohibido el establecimiento de vendedores ambulantes fuera de esta institución. Atte Dirección y CEPS (Consejo Escolar de Participación Social)".