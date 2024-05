SU SALUD ORAL

ORGANOS DENTARIOS III

En el artículo anterior mencioné que los órganos dentarios pueden ser afectados por caries, enfermedad periodontal y trauma oclusal. Los dos primeros son causadas por placa dentobacteriana, también llamado biofilm. Es una capa fina que se forma en los dientes al no tener un buen cepillado, o por mantener por mucho tiempo harinas y azucares en la cavidad oral.

Dentro de ella tenemos bacterias, que éstas al encontrar tanto resto de alimentos constantes, sin un buen cepillado, comienzan su trabajo formando sobre la superficie dentaria un ácido muy potente que destroza el esmalte que cubre los dientes y provoca agujeros llamados "caries".

Recuerda que los microorganismos están siempre esperando a que llegue el preciado azúcar para convertirlo en ácido. Para cuando hay agujeros, o caries ya pasó mucho tiempo, primero inicia con pequeñas descalcificaciones, y así durante días y días, logran perforar el órgano dentario. Es por esto muy importante: comer adecuadamente y en horarios, tomar mucha agua y cepillarte adecuadamente, acudir al odontólogo para tu valoración, profilaxis, aplicación de flúor para fortalecer los órganos dentarios y remineralizar.

Este mismo biofilm y/o placa dentobacteriana, inflama la encía, y por eso sangra al ser cepillada, es una enfermedad silenciosa, la gingivitis, empiezan a moverse los dientes, a perder hueso y en ocasiones severas se caen los órganos dentarios por si solos.

El uso de enjuagues bucales o colutorios son de gran valor, pero por si solos no hacen el trabajo, si sigues comiendo durante todo el día, sin cepillarte adecuadamente, no acudir al odontólogo, no habrá enjuague que te salve. Además, en cada caso se indica diferente enjuague bucal. De acuerdo con el padecimiento que se tiene.

He escuchado últimamente el antagonismo que se tiene al flúor, no sé la causa, pero para los órganos dentarios con riesgo de caries, sigue siendo nuestro aliado para remineralizarlos, con uso apropiado, con constancia.

Hay muchos enjuagues en el mercado, importante que no tenga en su base alcohol. El enjuague bucal a base de clorhexidina posee propiedades antimicrobianas, bastante importante en el control de la enfermedad periodontal, así como potente anti caries, este tiene que ser controlado. También se debe emplear el hilo dentalm, se considera que aporta el 40% de la higiene, es decir casi la mitad, junto con el cepillado, la técnica de uso de hilo dental es bastante simple y rápida una vez adquirido el entrenamiento que el mismo odontólogo puede orientar, (ya que el mal uso puedes lastimar la encía y en lugar de ayudar, causas problemas). Existen diferentes tipos de hilo dental, el hilo sin cera se considera el hilo dental más limpio para la higiene, empleado en la mayor parte de las ocasiones. Hay un hilo que parece cintilla, es ancho y ayuda mucho el efectuar su uso. El hilo es muy importante, entra a lugares que el cepillo no lo hace.

Parece ser un tema muy tratado, pero es nuestra mejor herramienta para prevención y para tener una buena salud bucal y oral.

Recuerde visitarnos, no decida por usted su salud en general, es necesario la valoración.