SU SALUD ORAL

ORGANOS DENTARIOS II

En el artículo de la semana pasada les platiqué sobre los Órganos dentarios, tan importantes como otro órgano del cuerpo humano. Espero que usted le de esa importancia, posiblemente el ojo es más importante, el riñón, pero los órganos dentarios también son muy, muy importantes, sin ellos, usted no podrá comer, masticar adecuadamente, y por lo tanto se afectara la digestión, y otras acciones importantes en nuestro cuerpo. En la cavidad oral como le decía, tenemos órganos dentarios, tejidos blandos y duros, lengua, paladar, etc. En cuanto órganos dentarios nos referimos, lo que vemos en nuestra cavidad bucal es la corona recubierta por esmalte dental y la raíz no visible está cubierta por encía. Tenemos los incisivos que cortan, los caninos o colmillos que desgarran, los premolares que trituran y los molares que muelen. Lo que soportan los dientes son los tejidos peridentarios que conforman el periodonto estos rodean al diente, constituido por encía, ligamento periodontal, rodea a la raíz y la une al hueso alveolar, y le da resistencia al impacto de los golpes, (muy importante) tenemos también el hueso alveolar, es la parte del hueso maxilar donde se alojan los dientes. Hasta los 6 o 7 años tenemos 20 dientes que es la llamada dentición temporal, caduca o de leche, después va siendo sustituida paulatinamente hasta llegar a 32 dientes que es la dentición permanente. Entre ellos los terceros molares o muelas del juicio, que en la mayoría de los casos es necesario extraerlos, dan mas problemas que beneficios, quedando solo 28 órganos dentarios. Es importante no pensar, en cuanto a los órganos temporales, finalmente son de leche y los permanentes saldrán, no, el espacio que un temporal deja es importante cuidarlo por el permanente que va a venir. La función de los dientes es: masticatoria, fonética, estética y expresión facial. Para una buena función de los dientes deberán estar bien posicionados, son tan importantes los contactos entre dientes de diferentes arcadas, superior e inferior, como los contactos entre los dientes adyacentes, estos últimos se llaman contactos interproximales y protegen a la papila dental ya que impiden que al masticar la comida se almacene en está evitando un empaquetamiento, traumatismo gingival por alimentos duros y, por lo tanto, el aumento de la placa bacteriana. La cual ocasionara en muchos casos, caries dental. En la consulta los cirujanos dentistas valoramos que todos los dientes tengan la posición adecuada, guía incisal, guía canina. Esto es importante para evitar lesiones en los dientes posteriores. Así como estén en buenas condiciones toda la cavidad oral. Pudiera resumir que en la boca podemos encontrar caries, que afectan estos órganos, enfermedad periodontal,así como la encía y hueso que rodea a los dientes, cáncer bucal, que enferma a los tejidos orales, y trauma oclusal, la cual causa muchos problemas en órganos dentarios periodontos tejidos orales y articulación temporomandibular, cuello, espalda, y cara. Así como si las arcadas no cierran igual, tenemos problemas en la articulación temporomandibular. Todo un rompecabezas, importante cuidarla usted y entenderla y cuidarla nosotros. Lo esperamos, su salud oral es muy importante, para su salud general.