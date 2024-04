SU SALUD ORAL

ORGANOS DENTARIOS

Me gustaría muchísimo hacer una investigación del por qué el gran miedo al odontólogo. Hay varios, el ir a la consulta es motivo de estrés, "me van a regañar" porque supone que anda muy mal, ¿Qué me van a encontrar? ¿Qué tan fatal puede ser mi enfermedad? Además, las molestias físicas que voy a recibir, independiente del tiempo y dinero que voy a invertir. Hace poco tiempo llegó un paciente muy asustado porque traía algo muy feo en una muela, al valorarlo le dije, es una obturación con amalgama, ¿Cómo? ¿Qué es eso?, no se acordaba que de niño el odontopediatra le colocó una obturación de amalgama. Le tomé una foto, se la mostré, le expliqué que no se tenia que hacer nada que todo estaba bien. Así de sencillo, se acabó el problema.

Otra de las situaciones que vivimos es la defensa: yo si me cepillo los dientes, no como nada entre comidas, se me quebró el diente y solo estaba comiendo un chayote, sería crudo pienso en mi interior, ya que para quebrarse un diente son muchas las condiciones, que en otro artículo explicaré. Toda esta reflexión es debida que día tras día escucho estos comentarios en la consulta, y es muy válido, creo que la gran mayoría de las personas tenemos miedo cuando nos atienden, "todos" incluyéndonos los odontólogos, se trata de que nos van a atender, cercana y en vivo a nuestra persona, soy yo la que estoy enferma, no el vecino. Día tras día los problemas son muy similares, para mí, pero para los pacientes todo es nuevo. La gran mayoría acuden porque tienen dolor, hay tan diferentes reacciones de los pacientes, los nerviosos, los asustados, los tensos, los relajados, así mismo hay tantos padecimientos en la cavidad oral, que es demasiada información para darla en una cita.

Me encantaría explicar todo lo que padecen o como prevenir que no lo padezcan, pero entre mas explicaciones doy, en ocasiones confundo, tanta información desconocida es mejor darla paulatinamente. Empezaré diciendo que los dientes son "órganos" órganos dentarios, así como los demás órganos, el hígado, el corazón, los riñones y estos los cuidamos, (al menos así debe ser). En biología, un órgano es una colección de tejidos que estructuralmente forman una unidad funcional especializada para realizar una función determinada. Los Órganos dentarios también los debemos de cuidar, los usamos igual que los otros órganos tan importantes para nuestro cuerpo, los órganos dentarios son de tráfico pesado, cuando nos duele algo así sea el cabello, en este momento nos damos cuenta de la importancia del cabello, y así sucesivamente. Los dientes son órganos anatómicos duros, dentro de alveolos de los huesos maxilares, con estructuras que lo conforman: cemento dentario y hueso alveolar ambos unidos por el ligamento periodontal. El diente está compuesto por calcio y fósforo, que le otorgan la dureza. Los dientes son estructuras de tejido mineralizado que comienzan a desarrollarse desde pronta edad y los cuales nos ayudan a masticar alimentos para una buena digestión. El diente realiza la primera etapa de la digestión y participa también en la comunicación oral. La cavidad oral no solo tiene órganos dentarios, tiene tejidos blandos y duros, todo lo debemos de cuidar, lo esperamos, no nos olvide somos muy importante para su salud general, no tenga miedo, y no le duela invertir tiempo y dinero en su salud.