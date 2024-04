SU SALUD ORAL

SOMOS IMPORTANTES PARA SU SALUD GENERAL

Sabia usted que el dentista existe desde hace muchísimos miles de años, por supuesto que con ese nombre no, y todos guardamos en nuestro inconsciente un recuerdo atávico de miedo hacia el dentista, a pesar de que las formas de atención antigua no son como las de ahora, además, es un servicio que usted recibe en plena conciencia, el procedimiento que se le efectúa tiene que cooperar y eso hace que no sea tan satisfactoria las visitas al dentista. De hecho, la profesión odontología como tal, es casi nueva, data de los años mil ochocientos, anteriormente siempre se han hecho tratamientos dentales pero los profesionales que la efectuaban no llevaban ese nombre ni tenían estos estudios.

Pues bien le invito a que no nos tenga miedo, y preocúpese por su salud bucal, los profesionales de la odontología somos muy necesarios y siempre es conveniente que tenga su "dentista de cabecera" algún día lo va a necesitar, se le puede presentar diversas situaciones, un dolor espontáneo, un accidente, alguna fractura, contracturas en lugares inimaginables (oído, cuello, cabeza, hombros) causadas por estrés o por ansiedad y cualquiera de estas situaciones que no son nada agradables es conveniente tener atención en el momento adecuado y deseado.

Se que solo nombrarnos damos miedo, pero somos un bien o como usted lo quiera ver un mal necesario.

Siempre se ha escuchado visite a su dentista cuando menos dos veces por año, ¿usted tiene dentista? Procure conocer un profesional de la odontología e ir a visitas cuando menos de control o de revisión, y que cada vez que vaya le diga "esta usted perfectamente" eso es lo ideal, la odontología preventiva cuando se lleva a cabo da sus buenos resultados. También es necesario que tenga los datos necesarios de su dentista para cuando se le pueda ofrecer se le pueda dar el servicio oportuno le ayude en los momentos difíciles.

Todo esto me pareció importante platicarlo ya que hace días y es frecuente, me hablo por teléfono una persona, andaba angustiosamente buscando un dentista, y su amiga le dio mi numero de teléfono celular, estaba muy asustada y en un grito de dolor con las lagrimas al borde, sentía que le latía un diente y que su cara se le estaba hinchando, platiqué con ella, le indique algunos medicamentos propios para su caso , ella deseaba al dentista a sus lado en ese preciso momento pensaba que le iba a pasar algo peor, que es el común de los casos todos pensamos que lo peor nos va a suceder, después de dos horas volvimos a hablar telefónicamente y la paciente se sentía fascinada, ya no le dolía nada y como había hablado conmigo y aclarado que todo estaba bajo control, estaba feliz. A que conclusión llego, que pudo hablar con alguien conocedor, profesional, y se relajo, y con la consulta telefónica se sintió mucho mejor por supuesto necesariamente requerirá ir al consultorio dental.

Estamos para ayudarle, nuestro mayor interés es la prevención, atenderlo a tiempo, recuerde nuestro cuerpo es un templo de dios y no debemos de ponerle atención a nuestra salud hasta que algo se queja en nuestro organismo, su salud bucal es importante para su salud en general. Acuda con su odontólogo, seguro le va a indicar buenas estrategias de cuidados y prevención. Con una buena historia clínica y valoración, podemos detectar muchas enfermedades generales, somos parte integral de la salud general.