SU SALUD ORAL

CONFIANZA Y ÉTICA (PARTE I)

"La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar la salud del hombre y la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingo de nacionalidad, ni de orden económico, social, racial, político o religioso. El respeto por la vida y los fueros de la persona humana constituyen su esencia espiritual. Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas que le son inherentes. La profesión Odontológica, es hermosa, sensible, de servicio, de amor, de entrega. En la vida diaria de nuestra consulta pasan tantos acontecimientos, independientemente de lo que es el trabajo real de efectuar tratamientos dentales. Ustedes como pacientes acuden principalmente porque tienen dolor o desean iniciar con su tratamiento odontológico.

Dentro del marco de la consulta nos encontramos (además del tratamiento propiamente dicho) con: la confianza que nos va a inspirar el profesional, la seguridad que nos va a brindar, la ética con la que se comporte, la relación medico-paciente, la situación socio- afectiva del paciente, todo esto es lo que nos va a permitir el éxito de los tratamientos.

La relación médico paciente es una de las más complejas situaciones, el paciente asume que el medico se ocupará del problema físico y que sus problemas socio afectivas no se les dará lugar en consulta. Por lo general toda enfermedad trae una relación afectiva asociado. Inconscientemente el paciente espera que el saber médico se ocupe también de los problemas afectivos que lo aquejan tanto como el dolor por el cuál consulta. En muchas ocasiones el dolor físico es la forma que encuentra el paciente de manifestar una problemática socio afectiva.

En variadas ocasiones los padecimientos que valoramos son causados por situaciones de estrés, depresión, nos ha pasado a los profesionales que al iniciar la historia clínica al explorar la causa de la visita el paciente inicia llorando por tantos problemas socio afectivos en los que se encuentra. Mucho de los tratamientos no van a tener éxito si la situación socioafectiva del paciente no se encuentra bien. Ejemplo si tiene depresión, no tendrá el cuidado debido con su tratamiento en casa, no efectuará el debido control de higiene y hábitos alimenticios correctos.

Cuando visitamos un medico, lo que la mayoría de las veces nos interesa es el trato amable, que se interesen por nosotros, la confianza que observamos en que el profesional se tiene de si mismo, la confianza que nos infunda, y la fe que le va a tener es mayor que los conocimientos que pueda tener. El médico debe explicar totalmente al paciente ya que tiene derecho a obtener del médico un informe completo y veraz sobre la enfermedad que ha padecido. La confianza es algo tan sutil y frágil que se torna más bien difícil de describir, pero afecta sin lugar a duda muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. La gran mayoría de las relaciones interpersonales, sean comerciales, laborales, particulares o intimas pasan por un tema de confianza.