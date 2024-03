SU SALUD ORAL

DR. JOSÉ AGUSTÍN ZERON Y GUTIÉRREZ DE VELASCO

¿DÓNDE QUEDARON LOS DIENTES DE SANTA APOLONIA? Todos los Caminos llegan a Roma.

De la conducta de cada uno, depende el futuro de todos.

Alejandro Magno

Bajo esta narrativa, existe otro texto fundamental para la hagiografía cristiana medieval (composición biográfica de los santos) donde la famosa «Leyenda Áurea» de Jacobo de la Vorágine (siglo XIII), narra el martirio de esta santa en términos parecidos a los de San Dionisio de Alejandría: «…ofrendando devotamente su alma a Dios y dispuesta a sufrir cuantas penalidades quisieran infligir a su casticismo cuerpo dejase conducir por los malvados esbirros, los cuales lo primero que hicieron al apoderarse de la virtuosa virgen fue rompiéndole todos sus dientes con satánica crueldad». Así, en las múltiples iconografías existentes de la santanica crueldad, se puede ver representado su martirio antes de morir. A pesar de que Santa Apolonia era del Medio Oriente, la Iglesia occidental es quien la venera, no así la Iglesia oriental, ya que interpretan el acto de valentía de Santa Apolonia como un acto suicida. Pero es San Agustín de Hipona (396-430 d. C.), en el primer libro de «La Ciudad de Dios», a propósito del suicidio (De.Civ.Dei, I, 26), quien la reivindica, explicando que se trató de un acto invocado por el Espíritu Santo lo que llevó a la santa a comportarse así, ya que momentos antes del final pidió a sus torturadores que le soltaran las manos haciéndoles pensar que iba a reconsiderar su decisión. Y para asombro de sus martirizadores, ella misma se lanzó a la hoguera para no renunciar a su religión y fe cristiana (Figura 3). Ante la terrible agresión de sus verdugos, no hay una referencia clara en la forma en que Apolonia fue desdentada; hay quienes contaron que los dientes los perdió debido a los golpes propinados con piedras y puñetazos, o algunos aseguraron que se emplearon unas tenazas de hierro para arrancarle los dientes. Dicen los escritos que mientras Apolonia estaba en la hoguera rogaba a Dios por los que tuviesen que sufrir, para que invocaran su nombre para aliviar sus dolores dentales. Tras tormentosa agonía aseguran que Apolonia, al permanecer con vida en la hoguera, los despiadados verdugos optaron degollarla para terminar el proceso agónico (Figura 4). Finalmente, los cristianos que presenciaron la crueldad, consternados recogieron de entre las cenizas lo poco que quedó de sus despojos humanos. Sus dientes fueron recogidos como reliquias que al paso de los años fueron esparciéndose por varias iglesias, santuarios y capillas dedicadas a ella. Las posibles reliquias que se exponen para la veneración de los fieles son mucho más que los posibles dientes que conservara una dentición, incluso la autenticidad de estas reliquias puede ser dudosa, y a la fecha resulta difícil verificarlo desde un punto de vista histórico o genómico (Figura 5). Según información disponible, en el siglo XIII d. C. se inició la devoción e invocación a Santa Apolonia cuando se pedía por la curación de enfermedades de la boca y el alivio del dolor de los dientes. Y durante muchos años la mártir fue olvidada. Fue hasta 1634 cuando Apolonia de Alejandría fue canonizada por la Iglesia católica junto con otros santos venerados antes del siglo X. Relatan que existió un pequeño templo dedicado a ella en Roma en el bohemio y antiguo barrio de Trastévere, pero ese templo fue demolido en el siglo XVI para construir un convento de monjas franciscanas. La ubicación estaba frente a la iglesia de Santa Margarita de Antioquía, justo al este de la bella Basílica de Santa María en Trastévere, fundada en el siglo III, y es en esta basílica donde se refiere que ahí custodian el cráneo de Santa Apolonia, conservado como reliquia en el interior de una urna de plata. Cuentan que los romanos acudían a orar pidiendo por el alivio de sus dolores de dientes. Actualmente solo existe El Palazzo Leoni que está dividido en apartamentos. La pequeña plaza todavía existe en condiciones deplorables. (Piazza di Sant'Apollonia, 00153 Rome, Italy) (Figura 6). Oración a Santa Apolonia ¡Oh Santa Apolonia mártir! Protectora de los dolores de dientes y de las infecciones bucales Intercede por mí ante nuestro Señor Para que alivie mi enfermedad, dolor y sufrimiento. Con tu valentía y fe inquebrantable, Ayúdame a superar esta prueba. Te lo ruego ferviente y humildemente, Confiando en tu poderosa intercesión y con tu ayuda la llegada de la prevención. Amén. Responsable Publicación Dra. Liliana Acuña Cepeda. Revista ADM.2024,81(1):7-10.