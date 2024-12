Somos Norteamérica

Matt Ridley

Coincido en buena medida con la presidenta Claudia Sheinbaum. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, dijo el domingo 8 de diciembre en Nuevo Laredo, "es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China. América del Norte debe consolidarse como una región económica que avance cada vez más en la independencia de las importaciones de otras regiones del mundo. Por eso, siempre hemos sostenido que, entre nosotros, entre los tres países, no hay competencia, al contrario, nos complementamos, y eso nos permite ser una de las regiones más vigorosas y más importantes del mundo".

México es parte de Norteamérica. Lo somos geográficamente; la mayor parte del territorio nacional, al norte del istmo de Tehuantepec, comparte las estructuras geofísicas de Norteamérica, mientras que solo al sur nos ubicamos en Centroamérica. La historia colonial, la lengua y la religión nos hermanan con Latinoamérica, pero la economía, la historia cultural de las últimas décadas y la demografía nos colocan en Norteamérica. En 2023, 10.9 millones de migrantes en Estados Unidos eran mexicanos; un año antes, en 2022, 38.8 millones de residentes o ciudadanos de Estados Unidos habían nacido en México o declaraban tener ascendencia mexicana (migrationpolicy.org), 11.6 por ciento de una población estadounidense de 335 millones.

Para la izquierda mexicana cualquier cercanía con el país más "capitalista" del mundo fue siempre una contrariedad, pero esto es también producto de una hipocresía notable. A los activistas de izquierda de mis tiempos, los que hoy están en el poder, les gustaba gritar "Cuba sí, yanquis no", pero hoy vacacionan en Nueva York o Miami y compran casas en Houston o San Diego, no en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Decían que admiraban a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, pero escuchaban a los Beatles y a los Rolling Stones. El mismo Pablo Milanés se distanció de la dictadura cubana al final de su vida.

La presidenta Sheinbaum salió de esa izquierda universitaria de clase media que en la retórica idealizaba a Cuba y repudiaba a Estados Unidos. Sin embargo, sus declaraciones del domingo, y las de ayer de Palacio Nacional, ratifican que entiende la importancia de la relación económica de México y la Unión Americana. A esta mandamos el 80 por ciento de nuestras exportaciones; de ella viene el 52 por ciento de nuestra inversión extranjera directa; de ahí llega el 67 por ciento de los turistas que vuelan a nuestro país.

No estoy de acuerdo con la posición de Sheinbaum de que el propósito de la alianza comercial norteamericana es lograr "independencia de las importaciones de otras regiones del mundo". Este es un punto de vista mercantilista, como el de Donald Trump, quien considera que el propósito del comercio internacional es lograr un superávit. Este domingo también, en una entrevista con "Meet the Press" de la cadena NBC, Trump afirmó que "estamos subsidiando a México con casi 300 mil millones de dólares". En realdad, el déficit comercial de Estados Unidos con México, que fue de 152 mil millones de dólares en 2023 y no de 300 mil millones, no es un subsidio, sino una consecuencia de las decisiones libres de empresas y consumidores. Si Trump quiere reducir el déficit imponiendo aranceles a México, lo único que logrará será reducir la productividad de la economía estadounidense y empobrecer a su población.

Los mexicanos debemos entender que nuestra relación con el país más rico del mundo nos ayudará a prosperar. No ganamos nada con mandar productos a Cuba o a Venezuela que no nos pagan. Somos parte de Norteamérica. y nos beneficiamos de serlo.

PAQUETES

Ayer el gobierno usó la "mañanera del pueblo" para promocionar paquetes para el Tren Maya. No sorprende, ya que solo transporta 19 por ciento de su objetivo. Al mismo tiempo, la autopista México-Pachuca fue bloqueada durante horas por transportistas que protestaban porque el Tren Maya les debe dinero.

