Sombra en la campaña

"Nico era el hombre inseparable de López Obrador. Su sombra".

Anabel Hernández

Tres periodistas han citado al mismo tiempo una investigación de la DEA de 2010-2011 que afirma que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador de 2006 recibió aportaciones del cártel de Sinaloa. Anabel Hernández lo escribió en el artículo "El cartel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006", cuya primera parte publicó el portal de DW, la cadena alemana. Tim Golden, excorresponsal del New York Times en México, lo hizo en un reportaje en Propublica, portal estadounidense dedicado a investigar abusos del poder: "Did Drug Traffickers Funnel Millions of Dollars to Mexican President López Obrador's First Campaign?". Steven Dudley aportó otra versión, "Operación Polanco: cómo la DEA investigó la campaña presidencial de AMLO de 2006", en Insight Crime.

La investigación no es pública ni nueva. El que la hayan publicado tres medios al mismo tiempo sugiere que la DEA la filtró deliberadamente.

Según Hernández, la investigación "hasta ahora secreta" de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y de la DEA "obtuvo pruebas sólidas de que el cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2006". El dinero lo habría entregado Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña. El cartel pidió a cambio protección y el derecho a participar en el nombramiento del procurador general, si AMLO ganaba la elección.

Golden escribe que "el dinero se entregó a asistentes de campaña a cambio de la promesa de que un gobierno de López Obrador facilitaría las actividades criminales de los traficantes". La investigación no mostró si AMLO aceptó o conocía las presuntas donaciones, pero sí ofreció "pruebas de que uno de los asistentes más cercanos de López Obrador aceptó el acuerdo propuesto".

¿De dónde viene la información? Golden señala que "los agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraban una fuente interna extraordinaria", un antiguo operador del cártel detenido en 2010". Para evitar ir a la cárcel, el operador, convertido en testigo colaborador, dio "un recuento detallado de los donativos en efectivo de los traficantes que ayudó a entregar". Uno de quienes recibieron el dinero fue Nicolás Mollinedo, Nico, exchofer de López Obrador. El operador hizo grabaciones de Nico, según Golden.

Ayer el presidente López Obrador rechazó las acusaciones. "Están en modo calumnia", dijo en la mañanera. El coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que dice Golden se negó a hablar con él cuando elaboraba el reportaje, apuntó en X: "Como si fuera campaña de la DEA vs el presidente López Obrador, tres medios. publican la información de la agencia de EU para señalar que gente de la campaña de AMLO en 2006 habría recibido dinero del narco; no hay pruebas que incriminen al presidente". Efectivamente, no hay pruebas contra el presidente, pero si realmente Nico, el leal exchofer de López Obrador hoy convertido en próspero empresario, recibió dinero del narco, es muy difícil pensar que no lo haya comunicado a su jefe.

Los testigos colaboradores suelen decir lo que los investigadores quieren. La DEA, además, tiene un agravio con López Obrador por la liberación del general Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico por la DEA. La filtración sugiere que busca ahora cobrar una venganza.

El presidente y su gente denuncian esta acusación porque se fundamenta en testimonios de testigos colaboradores. Sin embargo, también los casos del general Cienfuegos y de Genaro García Luna se construyeron con testigos protegidos. No hay nada más fácil que comprar un testimonio a un criminal.

UN TWEET

El 12 de marzo de 2014 AMLO advirtió en Twitter que ni "el caso Monex" ni "la declaración del agente de la DEA, acerca de que el Chapo financió la campaña de EPN", debían quedar en el olvido. ¿No debemos olvidar entonces los sobres amarillos ni las acusaciones de que el cártel de Sinaloa financió su campaña de 2006?

www.sergiosarmiento.com