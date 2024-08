Sólo buscan tener el control del Poder Judicial: diputado panista, Gerardo Aguado

Hasta el momento, se ignora los resultados de los foros en el marco de la Reforma al Poder Judicial, por lo que está claro que Morena al igual que del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sólo buscan tener el control del Poder Judicial, sostuvo el diputado Gerardo Aguado Gómez.

En ese sentido, el legislador panista, refirió que a través de los foros se escucha a expertos en determinados temas, sin embargo, a la fecha, se ignora cuál fue el resultado de estos foros, o si hay propuestas alternas.

“Hay que recordar que participaron barras de abogados expertos, juristas, magistrados, ex magistrados, y a la fecha no sabemos qué modificaciones propusieron para que la Reforma al Poder Judicial pudiese caminar, hay total opacidad, no sabemos qué comisión o qué comisiones van a recibir la información, la van a archivar o la van a almacenar para que esta luego sea producto de un análisis y pueda formar parte del dictamen final, no tenemos información al respecto”, señaló.

Y aunque no descarta que se hayan llevado algunas ideas de Coahuila, específicamente algunos de los magistrados que en su momento pudieron haber propuesto, pero no se sabe si van a hacer integradas en el dictamen final.

Añadió que falta que la comisión, o que se determine una comisión o comisiones encargadas de procesar esa información para que entonces en el seno de esas comisiones, se debata y se dictamine ya con esas ideas.

Agregó, que esa información no saben si así vaya a funcionar, pues no existe al respecto cuáles son los resultados de esos foros, lo que da a pensar y lo que supone, es que hay una inflexibilidad visible de qué estos aportes vayan a hacer tomados en cuenta el día de mañana en el dictamen final.

“Y, la reflexión al final del día es que ellos quieren hacerse del Poder Judicial, yo no veo otro trasfondo, ellos quieren controlar el Poder Judicial a través, principalmente, de la columna vertebral de esta reforma que es la elección abierta de juzgadores y con esto, llevar al Poder Judicial a burocratizarlo y que estos estén a las órdenes y al amparo del Poder Ejecutivo como a pasado en otros países donde este tipo de Reformas han fracasado, porque lo creo así, porque a ellos no les interesa escuchar absolutamente a nadie, y cuando digo esto me refiero a la gente de Morena, al Gobierno Federal, son unos cínicos, unos canallas, unos sinvergüenzas”, sostuvo.

Aunado a lo anterior, dijo que ellos han insistido en apoderarse de los poderes, de los contrapesos, de los organismos públicos autónomos, de los equilibrios para crear un régimen.

“Yo lo he dicho y no tengo temor a equivocarme, la finalidad de Morena y de AMLO, es crear un régimen unipartidista, no estoy exagerando, ese es su objetivo y con la Reforma Judicial lo que buscaron a través de los foros es solamente democratizar la erosión del Poder Judicial a través de una narrativa en la que se defiendan diciendo que si escucharon propuestas, que si hay pluralidad, que se organizaron a nivel nacional, pero la verdad es que ninguna propuesta, y de mi se van a acordar, será tomada en cuenta en el dictamen final”, resaltó.

Agregó que ellos ya tienen muy claro cuál es su ruta, tomar el control del Poder Judicial, ya tienen con las sobre representaciones el 74% de las curules en la Cámara de Diputados, les faltan dos o tres senadores nada más, y con esto empezar a construir reformas que les permitan controlar los poderes y desaparecer la división de poderes.