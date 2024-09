Socorrito, lleva tres meses esperando su medicamento contra el cáncer de mama

Socorro Zubiria de 68 años de edad, está diagnosticada con cáncer de mama y desde hace tres meses no ha podido surtir el medicamento Exemestano en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) con sede en Durango capital. Este tratamiento es para mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama en estadio avanzado o cáncer de mama en estadio temprano positivo para el receptor de estrógeno (ER+).

“Ni una pastillita tengo ya, me debo tomar una diaria, sí me agüito mucho y me desespero, en Durango me traen con que no hay, que por el cambio de gobierno federal, que el desabasto pasa cada seis años”, dijo.

La señora “Coco” es habitante de la colonia Brittingham de Gómez Palacio y no cuenta con régimen de seguridad social por lo que se atiende en la Secretaría de Salud del Estado; ya atravesó por el temido tratamiento de quimioterapia y sus efectos secundarios y también se sometió a una mastectomía (una cirugía que extirpa el seno por completo). Ahora, se enfrenta a la falta del medicamento oncológico que tiene un valor superior a los 3 mil pesos y que no puede costear por su propia cuenta porque es de escasos recursos. Por si fuera poco, con las recientes lluvias, se le cayó una parte del techo de la cocina de su casa, construida con adobe y tuvo que conseguir un préstamo para la reconstrucción, con láminas. Socorrito, sobrevive con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y dice que hay una vecina “que me echa la mano porque vende tamales y comida los sábados y los domingos, yo acomodo los platos y si los entrego y junto 600 pesos”.

Este martes, acudió con el oncólogo Fernando López Velázquez, del Hospital Nuevo de esta ciudad y junto con otras mujeres que atraviesan por la misma situación, entregó algunos expedientes para ver qué medicamentos necesitan. También les dio una cita para mañana miércoles 11 de septiembre, a las 17:00 horas en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón a fin de presentarlas con una asociación civil.

Como la señora Socorro, hay otras mujeres de La Laguna de Durango con cáncer de mama que se atienden en el Cecan y que también tienen problemas con el surtimiento de los medicamentos oncológicos Palbociclib y ácido zoledrónico que en el medio privado tienen un costo de entre 3 y 80 mil pesos. Un grupo de inconformes se manifestó en recientes días para denunciar el desabasto y se expuso el caso de María Anavelina que, con mucho sacrificio, tuvo que comprar por su cuenta una inyección de Fulvestrant, con un costo de 24 mil 170.40 pesos.

Mientras en el Estado les dicen que el surtimiento depende de la Federación, comentaron que la senadora morenista Lilia Margarita Valdez Martínez, les dijo que el recurso para los medicamentos en Durango ya estaba asignado. “Ni una mujer debería estar sin medicamento, no es cuántas, es una vida, Socorrito tiene una situación económica verdaderamente difícil, tiene tres meses que no se toma su medicamento, es una pastilla diaria, ¿y qué crees que está haciendo el cáncer?, pues está avanzando, ella no va a conseguir ahorita 3 mil pesos para comprarse su medicamento”, señaló Agustina, una mujer sobreviviente de cáncer de mama.