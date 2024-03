Sociedad Civil. Actores y liderazgos

Con frecuencia utilizamos el concepto Sociedad Civil, el cual queda como una denominación genérica, por lo que vale la pena discernir en forma breve y sucinta quienes la integran y como se diferencia de Sociedad Política, con una aplicación local. En forma simplificada diremos que Sociedad Civil refiere a aquellos individuos que desempeñan diferentes roles o funciones demarcadas dentro del ámbito privado, comunitario, colectivo, o en el público sin que por ello formen parte de alguna de las instituciones que sean parte del Estado (entendido este como cualesquiera de los poderes públicos, como sería para el caso mexicano de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, en las diferentes escalas jurisdiccionales).

La línea divisoria entre Sociedad Civil y Sociedad Política es fina y puede perderse cuando esa demarcación no es clara. Un individuo puede desempeñar roles o funciones como empresario, clérigo, obrero, campesino, ama de casa, profesionista independiente, comunicador, estudiante, técnico de oficios, empleado de un negocio privado, desempleado, comerciante, etc., que en determinado momento se convierte en funcionario, legislador o juez, desempeñando paralelamente ambas funciones, o viceversa, como ocurre con aquellos funcionarios públicos que en poco tiempo se convierten por arte de magia en empresarios.

Una distinción entre estos roles paralelos sería observar cuál de los roles que desempeña, aun cuando sean paralelos entre el ámbito privado y el público, es decisivo en su vida y la relación con sus pares, particularmente en la forma en que ejerce su ciudadanía que se traduce en la forma en que se posiciona ante la sociedad y el Estado, ya que, aunque algunos individuos expresen neutralidad ante los problemas o asuntos que ocurren en su entorno, en realidad esta no existe, la supuesta neutralidad se convierte en una definición política o ideológica, o incluso moral, que favorece a alguna de las partes involucradas en el conflicto o controversia en cuestión.

Un caso serían los empresarios, quienes de acuerdo a la función que desempeñan de poseer y/o dirigir una empresa o corporación empresarial privada, crean una agenda que denota dicha función con su posicionamiento ante otros segmentos de la sociedad, como sería la de generar riqueza o dar empleo, o frente a alguna de las instituciones del Estado que defina una política pública, emita una ley o sanción, sobre las que estarán o no de acuerdo. Esa agenda contemplará, por principio de cuentas, la defensa de los intereses empresariales, que pueden ser o no compatibles con, por ejemplo, los de los obreros que declaran una huelga, con la promulgación de una ley que regula sus actividades, un programa de gobierno que les favorezca, la elección de candidatos a cargos públicos, etc.

Otro caso serían los ministros de las iglesias, que en religiones como el cristianismo cumplen la función de promover o difundir el evangelio de Cristo, que forman parte de una corporación religiosa y se relacionan con sus feligreses. Crean su agenda y ejercen su ciudadanía posicionando sus concepciones sobre dicha función ante la sociedad y el Estado, coincidiendo o divergiendo con algunos actores de la primera o frente a alguno (s) poderes públicos en temas controvertidos por la promulgación de alguna ley o la definición de políticas gubernamentales.

Caso particular son los docentes y los estudiantes (estos a partir de la mayoría de edad), particularmente el magisterio que desempeña sus funciones de enseñanza en escuelas públicas, a los cuales, a pesar de recibir una remuneración proveniente del erario público, sobre todo los académicos universitarios, no se ubican como parte de la Sociedad Política. Ejercen su ciudadanía posicionándose frente a la sociedad y el Estado cuando surgen controversias como las emanadas de los contenidos de los libros de texto o temas importantes de los contenidos de la enseñanza que imparten.

Así sucesivamente, la Sociedad Civil se conforma por una diversidad de actores sociales que desempeñan diferentes funciones o roles en la sociedad, que se convierte en una diversidad cultural que les diferencia de la diversidad biológica, con agendas particulares sobre las que ejercen su ciudadanía. En la medida que el ciudadano adquiera conciencia e identidad con el grupo, colectividad, clase o estrato social al que pertenece, define su rol o función en la sociedad, ejercerá de una u otra forma su ciudadanía.

Si lo anterior lo trasladamos al entorno que forma lo que podríamos definir, quizás subjetivamente, como sociedad lagunera, esa parte de la sociedad mexicana que habita en esta región económica, observamos las agendas y posicionamientos que adopta cada uno de estos actores, veríamos la forma en que ejercen su ciudadanía. La sociedad lagunera es dinámica, pero, debemos reconocer, que más allá de la conciencia e identidad nominal (como lagunera, porque vive en una región denominada Laguna o Comarca Lagunera), aún no ha construido una identidad real y, quizás también por ello tampoco han emergido liderazgos a esa escala que contribuyan a crear una cohesión colectiva.

La mayor parte de los liderazgos se expresan en los posicionamientos ciudadanos de algunos de los integrantes de estos segmentos de la sociedad, los cuales no han alcanzado ese nivel de cohesión social y cultural, denotan una fragmentación basada en la prioridad que definen sobre sus intereses particulares o grupales, y frecuentemente transitan entre los ámbitos de la Sociedad Civil y la Sociedad Política. Aún, al formar parte de esta última, ocupando cargos públicos, esos liderazgos no han alcanzado una interlocución suficiente frente a la sociedad y los espacios del poder público. Habrá que preguntarnos que se requiere para lograrlo.