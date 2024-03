'Situación en Acuífero es más grave'

En el marco del Día Mundial del Agua, ambientalistas e investigadores manifestaron que los últimos informes que se han recibido sobre el acuífero indican que la situación es más grave de lo que se creía, pues muchos de los datos oficiales tienen sesgo o no tienen fundamentos científico técnicos.

En este sentido, destacaron la necesidad de que se generen soluciones en conjunto entre sociedad y gobierno, en torno al juicio que mantienen con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por sus omisiones en relación a un manejo sustentable en el acuífero Principal.

Gerardo Jiménez, investigador de Encuentro Ciudadano Lagunero, dijo que se trata de conducir el curso de la aplicación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una negociación con Conagua y Semarnat para buscar las medidas más adecuadas que permitan recuperar el acuífero Principal de la región.

"Hemos insistido en que este proceso debe ser abierto, tenemos algunos planteamientos y estamos muy preocupados porque los últimos informes que estamos recibiendo, sobre el estado del acuífero, nos indican que la situación es mucho más grave de lo que estábamos pensando", expuso.

Refirió que se han revisado documentos oficiales y las normas mexicanas, pero se ha llegado a la conclusión de que mucha de la información gubernamental tiene sesgo o no está construida sobre bases sólidas en términos científico técnicos. Como ejemplo, mencionó que todos los estudios de disponibilidad de agua del acuífero Principal, de acuerdo a la norma oficial 011, establece que se delimita administrativamente en 12 mil kilómetros cuadrados, pero no es una delimitación hidrológica y el estudio sólo lo estima con base a 3 mil km2, ni siquiera considera el área completa. "El balance hídrico de este acuífero no está bien documentado", expresó.

Héctor Macías, representante de Alzando Voces, señaló que la sobreexplotación del agua subterránea es la consecuencia de la opacidad, pues no existe una vigilancia directa sobre la extracción del líquido, pese a que existe un andamiaje institucional ya creado para prevenir actos de corrupción hídrica, lo que corresponde al Municipio, Estado y Federación.

Exhortó a los sistemas estatales anticorrupción y a las fiscalías para que analicen, visualicen e investiguen la corrupción en el tema hídrico.

"No es posible que Conagua sepa sobre la sobreexplotación del agua en el subsuelo y que no haga nada", dijo.