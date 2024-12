Sindicalizados del Ayuntamiento de Francisco I. Madero realizan bloqueo por faltas de pago

Trabajadores del Sindicato Único de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Francisco I. Madero, realizaron un bloque la mañana de este lunes, en el bulevar Madero frente a la alcaldía, ya que denuncian graves violaciones a su contrato colectivo de trabajo, malos manejos por parte de la mesa directiva, además de que solo les pagaron una parte del aguinaldo.

Mencionan que desde hace cinco años les han dado largas para la toma de nota de la mesa directiva, por cuestiones políticas y mientras tanto se nombró un comité interino, el cual acusan de que incurrió en malos manejos de los recursos, ya que la última irregularidad que detectaron fue que falsificaron firmas para cobrar los cheques que les entregó la Tesorería del reembolso de los gastos médicos de varios empleados, lo que derivó en la expulsión de tres personas del sindicato que estaban al frente de dicho comité; Yessenia Viesca Olague, Alejandro Reyes López e Isela Carreón.

“A través de cinco años hemos estado luchando para que se nos dé la toma de nota y no nos lo han dado por que tenemos una demanda del comité anterior, por que los estatutos fueron violentados, aunque ya nos la habían dado y después nos la revocan y seguimos trabajando con una mesa directiva, pero esa mesa directiva apatronó y ellos tomaban decisiones sin tomar en cuenta a la base y nos empezaron a perjudicar en nuestros derechos”.

Los quejosos expresaron que son alrededor de 300 mil pesos los que no se “sabe donde quedaron, ya que además del pago de los gastos médicos, ya que dicen tienen todo el año que no reciben ese dinero y al mes de agosto les debían solo de eso unos 80 mil pesos, les deben intereses de su ahorro, el reembolso de las cuotas sindicales de junio a la fecha, subsidios, una quincena de ahorro, entre otras prestaciones que se estipular en el contrato colectivo de trabajo.

Insistieron que, de los gastos médicos les dieron una parte de lo que se les debía, pero se falsificaron las firmas para cobrarlos, alteraban notas de viáticos que alteraban, hasta llegaban a facturar alcohol con cargo a la caja del sindicato y esa fue la razón por la que se decidieron expulsar a las personas del sindicato el pasado 16 de diciembre.

Acusaron también al contralor Gilberto López Estrello, al alcalde con licencia Jonathan Ávalos y a la actual alcaldesa Darinka Guerra de amedrentarlos con tomar acciones legales su realizan la manifestación y si no aceptan integrarse al nuevo sindicato que pretenden crear con las tres personas que expulsaron por las irregularidades cometidas, ya que dijeron que Jesenia será regidora en el próximo Cabildo.

“Están hablando a nuestros compañeros de que se vayan para el sindicato que quieren formar y a cambio les están prometiendo el pago de sus facturas que están pendientes, pero no queremos que nos impongan a Jessenia como líder sindical y va como regidora, no queremos a una regidora corrupta, queremos que nos respeten que no pisoteen nuestros derechos”.