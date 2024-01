Sin sesionar, Comité Municipal contra las Adicciones en Torreón

A más de un año de que se aprobó el Reglamento del Comité Municipal contra las Adicciones de Torreón, no ha habido una sola sesión de este organismo auxiliar de la administración pública para la consulta, estudio, análisis, discusión y evaluación de la problemática de las adicciones en el municipio.

Derivado de las reuniones, se pueden emitir opciones y recomendaciones a los órganos municipales correspondientes para la adopción de medidas tendientes a la prevención, detección y control de las adicciones relacionadas con el abuso del consumo de alcohol, tabaco, fármacos u otros insumos que causan daños a la salud, en coordinación con las estrategias federales y estatales en la materia.

EJES DE TRABAJO

Según el Reglamento, el comité debe sesionar cuando menos una vez de manera mensual y se basa en los siguientes ejes de trabajo: investigación, prevención, tratamiento, no criminalización de las personas y respeto a los Derechos Humanos, reducción del daño y normatividad.

Tiene que estar integrado por el alcalde Román Alberto Cepeda, quien ejerce la presidencia honoraria del comité; la persona titular de la Dirección de Salud Municipal, que fungirá como la persona coordinadora del comité y la secretaría estará a cargo de la persona titular de la Unidad de Prevención Social de la Violencia.

También tienen participación regidores y regidoras, la Unidad Municipal de Derechos Humanos, Inspección y Verificación, Atención la Juventud y Deporte, además del sector salud público y privado, Fiscalía del Estado, Servicios Educativos, instituciones educativas púbicas y privadas, Centros de Integración Juvenil, sociedad civil, Sedena y el Tribunal Municipal de Justicia Administrativa, entre otros.

El Reglamento fue aprobado por el Cabildo el 27 de octubre de 2022 durante la vigésima segunda sesión ordinaria pero formalmente, el comité nunca se integró.

RESPONSABILIDAD

Ayer, El Siglo de Torreón buscó al director de Salud Municipal, Jorge Galván, pero dijo que la responsabilidad del Comca había sido conferida a Víctor Ramos Galindo, director de Prevención Social del Delito. Además, comentó que ya no se llamaba Comca sino Mesa Espejo.

Por su parte, Ramos Galindo comentó que desde que inició la administración, de la Secretaría del Ayuntamiento le pidieron que integrara dicho comité por lo que se dio a la tarea de enviar invitaciones en febrero de 2022 a 25 dependencias, instituciones de salud, educativas y sociedad civil, etc.

Posteriormente, le dijeron que primero tenía que aprobarse dicho reglamento.

"Después de eso, ya que nos dieron la autorización para integrar el Comca, tuvimos una plática con el doctor Rodríguez Aldape de Conadic y nos dijo que ya no era Comca sino Mesa Espejo, de acuerdo a la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones (ENPA)". Comentó que fue el propio Jesús Alfonso Rodríguez Aldape, comisionado Estatal contra las Adicciones quien estuvo en La Laguna el año pasado para tomar protesta a los miembros de la Mesa Espejo, sin embargo, dijo que desconoce si ellos volvieron a sesionar o si ya no los han invitado.

Por lo pronto, indicó que la dependencia a su cargo, está trabajando en la prevención de adicciones en escuelas secundarias públicas y en empresas para hablar sobre temas como el antidoping y los riesgos que conlleva el consumo de sustancias. Además, están realizando tareas de vigilancia en centros de rehabilitación.

En su intervención, el séptimo regidor y presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Riveroll Duarte y dijo que el Comca sesionaba cada tres meses y que sí está integrado. "Yo me acuerdo que hace tres meses sí sesionamos, pero sí no son muy frecuentes. El secretario técnico es el… no fíjese que no sé ni siquiera quién es el secretario técnico. El último que tema que se abordó fue cuando hicimos las actividades a nivel de los adolescentes en prevención de las adicciones, pero no tengo minutas, yo no tengo mucha familiaridad, participo, sí participo, pero ¿sabe qué?, la última vez fue cuando hicimos la dinámica con los alumnos de la UAL, hace como tres meses…", declaró.

SIN CONVOCATORIA

Por su parte, Cecilia Martínez, directora del Centro de Integración Juvenil de Torreón, dijo que en el actual gobierno municipal no se ha hecho la instalación del Comca. "No hemos tenido ninguna convocatoria, ni nada para adicciones. Con el cargo empecé desde agosto de 2022 y en marzo ya como directora y no he sido convocada a ninguna situación del municipio, tenemos convenios para atender adicciones en conjunto con Tribunales Administrativos, estamos trabajando con el Municipio, pero no dentro del Comité donde estábamos todos los representantes de las dependencias, incluyendo las agrupaciones de doble A, Cecosama, Educación", expuso.

Martínez expuso que para poder atender cualquier problemática social que afecta a la comunidad en general, la mejor manera es hacerlo de forma organizada. "Cuando las dependencias nos organizamos para atender las colonias, las poblaciones más vulnerables, vamos a trabajar mejor. De otra manera, pues estamos haciendo muchísimo, porque hacemos muchísimo, pero lo hacemos de manera aislada, con base en la demanda que tenemos, con base en la poca capacidad por la falta de personal capacitado para poder hacer el trabajo tanto de tratamiento como de prevención, y eso, pues es un obstáculo.

Sabemos que el problema de las adicciones ha seguido creciendo, esto que acaba de pasar el domingo en el TSM, tiene que ver con un problema grave del consumo desmedido del alcohol y terminó en tragedia, eso nos dice que tenemos que hacer todavía más por la comunidad en general. Entonces si hay una instancia que le tocaría organizar lo que ya estamos haciendo las dependencias, pues obviamente es el municipio", finalizó.