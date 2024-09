Sin sentencia, permanece estancado caso AHMSA

El proceso legal de Altos Hornos de México (AHMSA) se encuentra estancado debido a la paralización de labores en el juzgado encargado del concurso mercantil. Las instalaciones de la siderúrgica se deterioran, y la quiebra no avanza debido a la falta de un fallo judicial.

María del Rosario Rocha, abogada que representa a varios acreedores de AHMSA, señaló que el paro judicial afecta los procesos legales en tribunales federales, incluido el de la siderúrgica. La incertidumbre crece entre los acreedores y los trabajadores, ya que el proceso legal no muestra señales de avanzar.

El plazo para el convenio concursal terminó sin que el Juzgado en Materia de Concursos Mercantiles emitiera la sentencia de quiebra, explicó Rocha. Esto impide que AHMSA pueda entrar en un proceso de auditorías y avalúo, indispensables para su subasta. El proceso se encuentra estancado.

La venta de la empresa es crucial para captar recursos económicos y liquidar créditos laborales, fiscales, gubernamentales, y de proveedores y acreedores. Sin un fallo judicial que permita el remate de la siderúrgica, los pagos a los acreedores no pueden realizarse, generando más incertidumbre.

Rocha enfatizó que no existen alternativas jurídicas que permitan avanzar en el juicio de manera alterna para agilizar el proceso. Mientras el tribunal no dicte la sentencia de quiebra, AHMSA no podrá ser rematada ni se podrá iniciar la subasta.

La falta de movimiento en el proceso legal afecta tanto a la empresa como a quienes esperan los pagos derivados de la venta de la siderúrgica. Los acreedores y empleados de AHMSA continúan en la espera de una resolución que permita avanzar y asegurar sus pagos pendientes.