Sin pretexto

Por razones laborales, un amigo está en Europa. Tomó un vuelo el viernes para votar hoy. Regresa mañana a sus compromisos laborales en el exterior.

Dirán que tiene dinero para hacerlo. Es cierto, pero no es lo relevante. Podría usar su compromiso laboral como pretexto para no votar y pasar un fin de semana tranquilo.

Para casi cualquier mexicano el esfuerzo de votar es tan bajo que no hay pretexto para no hacerlo. A diferencia de Estados Unidos, acá la casilla suele quedar cerca de donde vivimos y las elecciones son siempre en domingo, cuando la gran mayoría no trabaja. Si fueron a una fiesta y amanecieron crudos, pueden votar antes de las 6 de la tarde cuando cierran las casillas.

Mi amigo me explicó por qué optó por regresar a México. Si bien es cierto que un voto en sí mismo no cambia nada, él quiere poner su granito de arena. No quiere vivir con la carga de no haber hecho todo lo posible para participar en el futuro de nuestro país. No es una elección cualquiera.

Espera que todos hagan el esfuerzo y voten. Sin esa lógica de hacer nuestra parte, aunque no sepamos si el otro hará la suya, la vida en comunidad sería virtualmente imposible.

Mi amigo está cumpliendo con su obligación constitucional. Solemos ser buenos en exigir nuestros derechos (aunque no tanto como para exigir nuestro derecho al acceso a la salud, por ejemplo, que está deteriorado), pero somos "olvidadizos" con lo que debemos hacer. El artículo 36 de la Constitución dice: "Son obligaciones del ciudadano de la República [...] Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley".

Es una obligación sin sanción legal, y por ello una mera declaración de principios. En muchos países de América Latina el voto también es obligatorio. Pero en casi todos -Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay- hay una sanción económica (una multa administrativa) por no hacerlo, que puede dispensarse en casos de excusa justificada. Dada esa sanción, la participación es mucho mayor que en México. En nuestra última elección presidencial, la participación fue del 63 por ciento, el cual contrasta con el 79 por ciento de Brasil y el 77 de Argentina. Este alto nivel de participación se dio también en las segundas vueltas de ambos países. No salen a votar por Presidente cada 6 años y sólo una vez como nosotros, sino cada 4 o 5 y dos veces, con una diferencia de cuatro semanas en el caso de Brasil, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta.

En Estados Unidos votar es visto como un derecho, no como una obligación. Hay estados republicanos donde incluso hay toda una serie de mecanismos para dificultar el voto, especialmente dirigidos a los más pobres, quienes tradicionalmente votan por el Partido Demócrata. En la última elección presidencial la tasa de participación fue del 66.6 por ciento.

En el 2021, la participación excepcionalmente alta en las zonas de ingresos medios y altos en la CDMX llevó a triunfos inesperados de la oposición. Probablemente por eso, cuando el PRI era el partido hegemónico a nivel nacional, nunca aceptó sancionar a quien no cumpliera con la obligación de votar. Mejor que las clases medias, potencialmente opositoras, se queden en casa. En México el voto más movilizable es el de quienes dependen más del gobierno, ya sea para que les den pipas de agua o bajo la amenaza de perder los apoyos sociales. Es revelador que, estando los apoyos sociales garantizados en la Constitución, esta amenaza siga teniendo vigencia política y haya sido pieza clave en la propaganda del partido en el poder.

Hay que salir a votar informado y habiendo reflexionado las razones para hacerlo. No hay salida mágica a los problemas del país, pero en una democracia se pueden ir construyendo las soluciones con participación, pluralidad e inclusión.

