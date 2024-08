Sin definir el presupuesto de la Secretaría de Cultura de Coahuila para 2025

La Secretaría de Cultura de Coahuila enfocará sus esfuerzos en dos grandes eventos para el último cuatrimestre de 2024.

El primero de ellos es la vigésima sexta edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FIL Coahuila), la cual se llevará a cabo del 13 al 22 de septiembre en el Centro Cultural Universitario, en el municipio de Arteaga.

Tendrá a Canadá y Chihuahua como estados invitados, respectivamente. Además de tres universidades texanas y la participación de 150 escritores en 200 actividades literarias.

Invirtiendo en ella un monto estatal de 4.5 millones de pesos y esperando una derrama económica de 17 de millones de pesos.

Al encuentro literario le continuará la Muestra Estatal de Teatro (MET) Coahuila, la cual tendrá lugar en Saltillo del 8 al 15 de octubre.

Si bien cada uno de los ocho proyectos seleccionados recibirá 13 mil pesos para montaje, más otros 5 mil pesos para transporte, este año no habrá estímulos económicos para las obras ganadoras como en ediciones pasadas.

Además, en su última visita a Torreón el pasado 29 de agosto, Esther Quintana Salinas, titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila, presidió la entrega de los premios para los cineastas ganadores de la convocatoria Fotogramas del Desierto.

Con apoyo del programa federal Apoyos a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), se entregaron dos estímulos económicos de 160 mil pesos para Creadores con Trayectoria y dos más de 25 mil pesos para Jóvenes Creadores.

Este último cuatrimestre sirve también para revisar y pulir los últimos detalles de los presupuestos estatales que se propondrán para el siguiente año.

En entrevista para El Siglo, Esther Quintana Salinas informó que, en lo que respecta al presupuesto estatal de la Secretaría de Cultura de Coahuila para 2025, todavía no se encuentra definido, pero aseguró que ya se está trabajando en ello.

“Estamos trabajando en eso, no quiero adelantar cifras porque luego me voy a corregir, pero estamos trabajando porque queremos eficientar el presupuesto al máximo. Usted sabe que hemos tenido recortes tremendos por parte de la federación. No sabemos todavía a ciencia cierta, no quiero lucubrar cómo venga el próximo gobierno (federal) que ya inicia ahora en octubre. Entonces, nos vamos a esperar, nosotros estamos trabajando ya en eso dirección por dirección”.