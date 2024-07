Sin control el farderismo en Saltillo

Leyes más enérgicas se deben proponer desde el Congreso del Estado, pues hasta ahora el farderismo es el mayor problema de los comerciantes, pues incluso cuentan con equipo de abogados que se encargan de su liberación una vez que son detenidas.

Y es que según dio a conocer Armando Gutiérrez González, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Saltillo, dijo que la mayoría ya están muy organizadas porque ellas ya traen a su equipo de abogados y es lo que pone en desventaja a los comerciantes.

“Hay que proponer al Congreso para que haya una ley más enérgica para combatir el delito de las farderas, pues la reincidencia es cada vez más frecuente”, sostuvo.

Añadió que los giros más afectados son tiendas de ropa, zapaterías, así como tiendas departamentales.

Dijo que anteriormente les proporcionaban fotografías para estar al pendiente en cuanto ingresara una fardera o fardero al comercio, pero este tipo de apoyo ya no lo tienen probablemente por asuntos legales, ya que no pueden tener en sus negocios fotografías de personas que presuntamente no tienen delitos, y los pueden demandar.

“El que las farderas tengan a sus propios abogados ya es un problema añejo. No necesariamente son de Saltillo, ellas emigran, vienen de otras partes, ya sea de los diferentes municipios de Coahuila al igual que de Nuevo León, entonces ellas mismas están rotándose para evitar que las tengan reconocidas, pero este es un problema que tenemos que combatir y unirnos tanto la autoridad municipal en materia de seguridad como comerciantes para evitar ese tipo de laceraciones”, resaltó.

Advirtió que los comercios que tienen capacidad económica, cuentan con policías en sus negocios, pero los pequeños que no tienen esa capacidad, es frecuente que se vean afectados por el farderismo.

“Es un asunto muy complicado porque los pequeños comerciantes no tenemos la capacidad de tener ese tipo de medidas precautorias”, concluyó.