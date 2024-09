Sigue FGR rastro a Rubén Rocha por 'El Mayo' Zambada

Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, datos probatorios sobre su ubicación el 25 de julio pasado, cuando secuestraron al capo Ismael “El Mayo” Zambada en Culiacán, Sinaloa.

“Es mentira que estuve el 25 de julio con el tema que se llevaron al señor Zambada, quien diga eso miente”, planteó el mandatario.

En su conferencia de prensa semanal, el morenista dijo que acudirá ante la FGR en caso de ser citado y aseguró que está a disposición de las autoridades cuando le requieran información, como ahora que el organismo le pidió “datos probatorios” sobre su ubicación física la fecha en que fue retenido Zambada contra su voluntad.

“El viernes (pasado) que fui a la reunión (a la Ciudad de México) me preguntaron si iba a declarar a la FGR, me insistieron y les dije que sí, y me preguntaron que cuándo, les respondí: ‘cuando me llame la Fiscalía’; o sea, si la Fiscalía me llama, voy”, indicó Rocha.

“La Fiscalía me ha pedido que entregue datos probatorios de que no estuve (en el lugar donde secuestraron a ‘El Mayo’), si me los pide los doy. Como dijo el Presidente, nosotros tenemos que ir a declarar ante la autoridad cuando nos lo pida, no tengo ningún problema para eso”.

De acuerdo con una carta difundida por el fundador del Cártel de Sinaloa, en la que describe su captura y entrega a Estados Unidos, “El Mayo” Zambada había sido citado a un encuentro con el Gobernador morenista y el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día.

En agosto pasado, el Gobernador afirmó que el 25 de julio viajó a Los Ángeles, California, para lo cual le fue prestado un avión de la empresa Servicio Ejecutivos Aéreos Viz, propiedad de los hermanos Luis Armando, Fernando y Jesús Vizcarra Calderón, este último presidente de Grupo SuKarne.

De acuerdo con una bitácora de vuelo, Rocha y varios integrantes de su familia partieron a Los Ángeles a las 09:00 horas locales a bordo de una aeronave Lear 45 conmatrícula XA-SKA y llegaron a su destino a las 11:15 horas locales.

Rocha consideró ayer “poco probable” que la nueva Fiscal de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, sea llamada a declarar ante la FGR, pues señaló que cuando ocurrió la investigación sobre el asesinato de Cuén ella era vicefiscal de la zona centro, área que no se involucró en el caso.