Considera que los cinco años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido "terribles" para la libertad de expresión, que el mandatario ha mostrado una intolerancia atroz ante los periodistas.

Las investigaciones de Anabel Hernández siempre han generado incomodidad en los grupos de poder. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, ninguno de los últimos cuatro sexenios presidenciales ha estado exento de sus señalamientos. Para Hernández no hay colores ni ideologías a la hora de escribir. Lo ha dicho en otras ocasiones: cuestionar es una regla fundamental en el periodismo, ante el teclado hay que dudar de todo.

"Tú me hablabas de qué es ficción, yo te diría que el presidente es una ficción. López Obrador es un engaño. Es un personaje que él mismo se inventó para no mostrar su verdadero rostro, financiado por el Cártel de Sinaloa".

La periodista conversa con El Siglo de Torreón a través de una videollamada. Lleva en sus manos un ejemplar de La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa (Grijalbo, 2024), su reciente libro, donde expone los presuntos nexos del presidente López Obrador con el crimen organizado. Tal señalamiento le ha generado críticas y encaramientos con los seguidores del mandatario, incluso otros colegas han puesto en tela de juicio su trabajo. Pero ella se mantiene estoica, segura de las pruebas que ha recolectado con el tiempo.

"Siempre he sido una periodista combativa, incómoda al poder. No importa de qué partido sea, siempre he sido incómoda al poder. Y particularmente, los últimos 20 años me he dedicado a investigar al crimen organizado".

Por eso, la primera vez que escuchó la frase "abrazos, no balazos", cuando el presidente López Obrador se refirió a la estrategia de seguridad que emplearía en su sexenio, Hernández se sorprendió y se preguntó: "¿Por qué?". Allí surgió la hipótesis de su nueva investigación. Para la periodista resultaba inverosímil que el presidente pretendiera hacer la paz con la delincuencia, por eso lo compara con un caballo de Troya.

A inicios de 2019, mientras escribía El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo, otro de sus libros, Hernández investigó a la empresa Estancia Infantil Niño Feliz, la cual fue creada por la familia del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. La empresa fue señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero. Hernández asegura haber encontrado documentos que mostraban contratos vigentes de esta entidad con el gobierno de López Obrador.

"Después tenemos una serie de diputados federales e integrantes del partido Morena, que llegan al poder junto con López Obrador, en este caso al Congreso de la Unión. De esta observación empecé a preocuparme, manifesté mis preocupaciones desde 2019".

Mientras la pandemia por Covid-19 mantenía al mundo en un estado de conmoción, entre septiembre y octubre de 2020, Hernández escuchó en la oficina de un fiscal de Nueva York, que la DEA había realizado una investigación sobre la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Las pesquisas avivaron su olfato periodístico; arrojaban que el Cártel de Sinaloa había entregado dinero para esa campaña.

Durante su conferencia matutina del pasado 22 de mayo, el presidente López Obrador recriminó los señalamientos que Hernández hace en su libro. En tono sarcástico, se refirió a ella como "una gran escritora de ficción" y "vil calumniadora". Enfatizó que no tenía pruebas para acusarlo y que la DEA es una agencia "experta en fabricar delitos", al tiempo que mostró a los periodistas presentes una encuesta que lo favorecía respecto a su popularidad.

Días antes, durante el tercer debate presidencial acontecido el 19 de mayo, la entonces candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, refirió que La reina del sur (2002), novela de Arturo Pérez-Reverte, tenía "mejores fuentes" que la investigación periodística de Anabel Hernández.

"López Obrador dice que él y yo nos conocemos. Dice que fui a su casa de campaña, ya sea con el periodista Federico Arreola o con el periodista Ramón Alberto Garza. ¿Quiere la señora Sheinbaum hablar de ficción? Que le pregunte a su amigo López Obrador por qué se inventa estas historias. López Obrador sólo me ha podido ver en sus sueños. Yo nunca lo he visto".

RUTA FENTANILO

En La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, Hernández comparte una crónica sobre su visita al barrio de Kensington, en Filadelfia, Estados Unidos. Se trata de un lugar donde los efectos del fentalino (cuyo tráfico ha aumentado en el actual sexenio) se puede observar en los llamados "zombies", adictos que vagan por las calles bajo los efectos de esa droga.

También imprime la entrevista que sostuvo con el exnarcotraficante Dámaso López Serrano alias 'El Mini Lic', donde construye un perfil psicológico de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, mejor conocidos como 'Los Chapitos', quienes son acusados por Estados Unidos de ser los principales traficantes de fentanilo. Con más de 77 mil víctimas en el país vecino, el fentanilo es hilo conductor en el texto de Hernández.

"Lo que dije desde un principio es que este libro no tenía que ver con la elección presidencial que acaba de ocurrir el 2 de junio. Tiene que ver realmente con cómo López Obrador y el partido Morena llegaron al poder abrazados, de la mano, con el apoyo del Cártel de Sinaloa y cómo este contubernio abre una ruta para que en un futuro, de acuerdo a la información que tengo, muy probablemente López Obrador tenga que enfrentar cargos en Estados Unidos por su complicidad con el cártel, y por qué esta complicidad derivó en el tráfico de millones y millones de píldoras de fentanilo adulteradas".

LA LAGUNA EN EL MAPA

La Comarca Lagunera ha sido una región constante en los libros de Anabel Hernández. Debido a su ubicación geográfica, representa una ruta importante para el tránsito y el comercio. La periodista considera que la zona colindante entre Coahuila y Durango también es fundamental en la narrativa de su reciente publicación.

"Hubo un candidato en el 2006, un candidato a senador (por Durango) por la coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia), cuyo nombre popular era Pancho León (Francisco León García), un empresario minero [...] Pancho León torció el camino e hizo amistad y complicidad con Sergio Villarreal Barragán alias 'El Grande', que era un alto miembro de la cúpula del Cártel de Sinaloa, sobre todo de la facción de Arturo Beltrán Leyva".

Según la investigación de Anabel Hernández, Pancho León fue uno de los artífices que en 2006 propiciaron el acercamiento de la campaña presidencial de López Obrador con el Cártel de Sinaloa, buscando que la organización delictiva les aportara dinero.

Otro hecho esencial del libro es el cierre de campaña de López Obrador con candidatos a diputados y senadores de Coahuila y Durango de la coalición Por el Bien de Todos, ocurrido el 15 de junio de 2006 en el lecho seco del río Nazas. Según información de El Siglo de Torreón, medio que realizó cobertura, al evento acudieron 40 mil personas, quienes vitoreaban al entonces candidato presidencial.

"Lo que la gente no sabía es que todo ese evento fue patrocinado por Sergio Villarreal alias 'El Grande', fue pagado con dinero del Cártel de Sinaloa. Y después de ese cierre de campaña, Pancho León, López Obrador y el general Audomaro Martínez Zapata (titular del CNI), se reunieron en un hotel de la Comarca Lagunera y López Obrador recibió dinero (medio millón de dólares) directamente de Sergio Villarreal".

Al preguntarle sobre el origen de la información, Hernández indicó que esta proviene de la declaración que 'El Grande' realizó en Ciudad de México tras su detención en 2010, misma que replicó en Estados Unidos, tras su extradición en 2012.

"A partir de ahí, continúo mi investigación y lo que descubro es que este financiamiento no sólo ocurrió en el 2006, ocurrió en 2012, 2018 y, en el 2021, gracias al financiamiento del Cártel de Sinaloa a Morena, este partido pudo ganar el estado de Sinaloa y otros estados que eran zonas de influencia de la organización delictiva".

Finalmente, sobre el papel que deben tener los periodistas el nuevo sexenio presidencial que será encabezado por Claudia Sheinbaum a partir de octubre, Hernández reflexionó que el periodismo de investigación debe ser más sólido cada día y más difundido. La consigna siempre será cuestionar al poder y, en el caso de México, también al crimen organizado.