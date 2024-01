'Si ya los encontró, que los presente'

Ayer se realizó una marcha en la Comarca Lagunera para denunciar revictimización por parte del gobierno federal a familias de personas desaparecidas, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Señalan falta de transparencia y de precisión en el Censo de Personas Desaparecidas y desconocen cómo se relacionan los datos de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

"Rechazamos totalmente todo lo que está haciendo el gobierno federal y por eso estamos aquí, porque no aceptamos que están quitando a nuestros hijos de esa méndiga base de datos que están poniendo a nivel nacional. No lo vamos a permitir, no nos vamos a dejar, no nos van a callar. Nuestros hijos somos nosotros. Se está armando ya una marcha nacional en donde va a ser la unión de todos los colectivos para que nos escuchen, porque no podemos permitir esto", señaló Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca, presidenta del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida).

Dijo que los servidores de la nación siguen acudiendo a los domicilios particulares como parte de los informes para la búsqueda masiva de personas desaparecidas y no localizadas. Además, recordó cuando les informaron sobre que sus familiares desaparecidos habían sido reportados como vacunados contra COVID-19 y después, señaló que la titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, les trató de manera déspota e insensible en su reciente visita a Coahuila.

Mencionó que en la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y por el lado de La Laguna de Durango, no hay información de 53 de 76 personas desaparecidas. Tres casos están con indicios de vida posteriores a su desaparición y el resto, o no encuentran al reportante o lo están buscando.

Por el lado de la región Lagunera de Coahuila, informó que 17 personas no están capturadas en la base de datos, 5 están como personas ubicadas, una como localizada, otra con errores en la edad, y el resto con "se busca reportante" o desconocen quién reportó. La base real de Grupo Vida es de 151 personas desaparecidas de la Comarca Lagunera.

La madre buscadora, comentó que su hija, Silvia Stephanie, desaparecida el 5 de noviembre de 2004, fue capturada en la base de datos sin fecha de hechos y en la categoría de "se busca reportante". Según la plataforma (https://busquedageneralizada.gob.mx/consulta/), la autoridad que reporta es la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el folio único de búsqueda es el 1C714FA50-1CAA-483F-ABED-BA58883C499C.

"Esto es inaudito, es dañino, hay personas que se han metido (a la base) y ven que su familiar no está y se ponen a llorar, el señor dice que son 92 mil pero faltan casi 80 del Grupo Vida que no están en la base y si nos ponemos a ver de cada colectivo, cada persona que no está contabilizada, ¿cuántos desaparecidos faltan?, se los dejo de tarea", apuntó.

Dos contingentes del Grupo Vida partieron a las 11 de la mañana de la Plaza de Armas de Torreón y de la réplica de la Torre Eiffel de Gómez Palacio para terminar en el lecho seco del río Nazas. Fueron resguardados por elementos de Tránsito y Vialidad y de las Policías Municipales.

Colocaron fotografías de personas desaparecidas y cartulinas y lonas con leyendas de: "AMLO si ya los encontraste, ¿a quién se los entregaste?", "No a la doble desaparición", "No descansaremos hasta encontrarles" y "AMLO, podrás cercar tu Palacio, pero no Gómez Palacio".

Entre lágrimas, las familias también lanzaron consignas de "Si ya los encontró, que los presente. No vamos a permitir que los vuelvan a desaparecer dos veces", "Ellos lo que quieren es deshacerse de los desaparecidos, no tienen la capacidad de buscar, no saben ni siquiera lo que están haciendo", "Pinche presidente no le ha pasado lo que nos ha pasado a nosotros, por eso hace lo que le da su pinche gana" y "No a la revictimización, si los desaparecidos les incomodan, las familias les vamos a incomodar más".