Sí se aplicará prueba PISA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que México vaya a dejar de aplicar la prueba PISA, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cada tres años a estudiantes de 15 años.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre el tema, el Presidente señaló que todo lo que tenga que ver con educación se apoya y que su gobierno está abierto a todas las evaluaciones que se hagan.

"Sí, participamos sin ningún problema. O sea, todo lo que tiene que ver con la educación se apoya. He estado viendo eso, de que hablan de que no vamos a participar, pero sí. No sé en qué consiste".

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, fuera de micrófono, le explicó al Mandatario que el comité evaluador dijo que no correspondía al nuevo sistema educativo, "entonces que no iban a poder evaluar", pero están en eso.

El Jefe del Ejecutivo dijo que México acepta la prueba PISA y que su gobierno está abierto a todas las evaluaciones.

"Estamos abiertos hasta los estudios que hicieron sobre el manejo de la pandemia, que de pura casualidad lo dieron a conocer ahora que hay elecciones, acusándonos de que manejamos mal todo lo relacionado con la pandemia", añadió.

Se documentó que -desde el 29 de abril- el director de Educación y Competencias y asesor especial sobre Política Educativa del secretario general de la OCDE, Andreas Schleicher, urgió a la comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Silvia Valle Tépatl, a que se continuara con los estudios necesarios para aplicar la prueba PISA en 2025, pues consideró que se encuentra en riesgo la participación del país.

"La participación de México en la próxima ronda, PISA 2025, está actualmente en riesgo, ya que tengo entendido que los preparativos necesarios para implementar el estudio se han suspendido", señaló Schleicher.

En una carta a Valle Tépatl explicó que "la decisión de participar en PISA 2025 puede esperar hasta finales de 2024, pero la decisión de participar sólo será posible si México realiza una prueba de campo este año. La prueba de campo es una parte esencial de los preparativos y asegura que México tenga lista una versión nacional de los instrumentos para el próximo año".

El pasado 4 de mayo, El Gran Diario de México informó que comisionados de la Junta Directiva de la Mejoredu reprocharon a la comisionada presidenta Valle Tépatl, haber respondido de motu proprio a Schleicher sobre la prueba PISA que aplica la OCDE entre sus miembros, sin consultar a ese órgano colegiado.

"Reiteramos como lo hicimos con toda anticipación, nuestra petición de que se construyera entre todos los miembros de la junta directiva una posición sobre este importante tema, desgraciadamente esto no sucedió", señalan en un oficio los comisionados Óscar del Río y Florentino Castro López.

Ambos comisionados señalan que continuar o no con la evaluación PISA, "es un asunto que debe resolver el gobierno mexicano".