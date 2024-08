No hagas cosas buenas...

Terminados los Juegos Olímpicos de París 2024, además de otro gris desempeño de la delegación mexicana que aunque alcanzó 5 preseas, tres de plata y dos de bronce, para alcanzar el lugar número 65; no obstante ser el décimo país más poblado del planeta y la décimo segunda economía mundial, hay algunas notas que desprendieron más allá del desempeño de los deportistas.

Una de esas fue la conferencia de prensa que antier otorgó la titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Ana Guevara (47 años, originaria de Nogales, Sonora), legendaria atleta que hace 20 años alcanzó la plata en Atenas en los 400 planos y que apenas unos meses atrás, era la soberana en esa disciplina a nivel mundial. Meses antes de la justa olímpica veraniega de ese 2004, la sonorense sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, que le permitió entrenar apenas 100 días lo que le alcanzó para ganar la plata, siendo superada en un duelo reñido por Tonique Williams de las Bahamas, con quien ya había perdido poco antes, lo que puso fin a un invicto que Guevara mantenía desde agosto de 2001.

La entonces humilde pero a la vez combatiente atleta de principios del actual siglo, defensora entonces de los derechos y apoyos a deportistas de su época, en 2018 fue designada como cabeza de la CONADE, esperando que desde la oficina pudiera transmitir sus conocimientos propios a nivel de campo en la alta competencia así como realizar una gestión administrativa que se hubiera esperado superior en todos sentidos.

Nada de eso ocurrió. El sexenio por concluir pone la gestión de la sonorense como una de las más cuestionadas en la administración de Andrés Manuel López Obrador en términos de corrupción, además de que varios deportistas recibieron un trato despótico por parte de la propia titular del deporte. Una vez pasados los juegos de Tokio 2020 (celebrados en el 2021 por la pandemia) y los recientemente concluidos en la "Ciudad Luz", la cosecha de medallas fue tan pobre como nunca ha solido serlo para el deporte mexicano.

Otra nota que causó revuelo en México y en el mundo, fue lo sucedido en el boxeo femenil. La argelina Imane Khelif se alzó con la medalla de oro en la categoría de los 66 kilos. La polémica se dio porque en un combate de la ganadora del oro en la ronda de los octavos de final, su rival italiana Ángela Carini se retiró de la lucha apenas transcurridos 46 segundos. Carini señaló que la argelina tenía una pegada inusitada para una mujer, lo que derivó en discusiones sobre si Khelif nació como hombre y se cambió de género. Resultados mostraron que Imane tenía altas cantidades de testosterona pero que eso no era concluyente de que hubiese nacido como varón.

Antes del inicio de París 2024, la nadadora estadounidense, Lia Thomas fue impedida por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés) de participar en las competencias por su origen masculino ante atletas que nacieron siendo mujeres. La razón del TAS era simple: un hombre por naturaleza suele tener mayor potencia física que una mujer, por lo que no es justo en competencias de desempeño que claramente se necesita fuerza además de destreza técnica.

En lo que respecta al asunto de Ana Guevara, es claro que no tendrá consecuencia alguna cuando termine su gestión el próximo 30 de septiembre, porque todo indica que no será ratificada para el siguiente sexenio. Sufrirá, claro, su legado, que luego de una brillantísima carrera deportiva en las pistas de atletismo, terminará manchada por su desempeño y actitudes al frente del deporte mexicano.

En cuanto a la boxeadora argelina (que hay que decirlo, no se confirmó que fuera transgénero) así como la nadadora trans, puede servir de lección para establecer que aunque todos los seres humanos debemos contar con los mismos derechos por el simple hecho de nacer, anatómicamente no somos iguales, es cosa natural. La necesidad de crear paridades donde no existen surgen en casos como los recientes Juegos Olímpicos.

Si no hubo gran desempeño de nuestros compatriotas en la justa olímpica, al menos nos quedaron lecciones, como las arriba descritas.