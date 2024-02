Sí habrá toros en la Plaza México

- Un tribunal administrativo anuló ayer la suspensión provisional que impedía la celebración de corridas en la Plaza México de la capital mexicana, por lo que se celebrarán dos eventos en el marco del 78 aniversario de la plaza de toros más grande del mundo.

Las corridas estaban programadas para este 4 y de 5 febrero y hasta ahora registra una asistencia estimada en más de 70.000 observadores.

RESOLUCIÓN LEGAL

El recurso presentado por la empresa gestora de la Plaza México ante el Poder Judicial fue aprobado por unanimidad contra la suspensión provisional dictada el pasado miércoles 31 de febrero por la juez de distrito, Sandra de Jesús Zúñiga. Dicho dictamen impedía la celebración de corridas de toros en la Alcaldía Benito Juárez, demarcación interna de la Ciudad de México, donde está la también denominada 'Monumental'.

Gaspar Paulín, el magistrado que presentó la queja de Espectáculos Monterrey Sociedad Anónima (EMSA) ante el tribunal administrativo, señaló que debe prevalecer la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 6 de diciembre pasado, en la que definió que no se pueden suspender estas corridas. Los magistrados señalaron la inconsistencia del escrito de la juez Zúñiga, al considerar que la suspensión no afectaba a colectivos con actividades reguladas y lícitas y que no se acredita el interés social para suspender la actividad.

La decisión, en menos de 48 horas, viene obligada por la propia ley de amparo mexicana y por la naturaleza "intrínseca" del asunto, según los magistrados. Urgencia determinada por los dos festejos a celebrar este domingo y lunes con casi 70.000 boletos vendidos por ahora. Se anunció que la comunicación del resultado a favor de la queja de EMSA será vía electrónica.

La decisión del tribunal no afecta que se realice el próximo miércoles la visita para resolver el amparo provisional presentado por la asociación civil 'Todas y Todos Por Amor a Los Toros'. La asociación fundada el 25 de enero de este año, presentó este amparo tres días después del regreso de las corridas a la Ciudad de México, tras un año y medio suspendidas por otro recurso judicial. Será la misma juez Sandra de Jesús Zúñiga quien presida la vista del miércoles próximo.