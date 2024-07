Sheinbaum y Morena celebran sexto aniversario del triunfo de AMLO

Este lunes, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y figuras de Morena dedicaron un acto a celebrar el sexto aniversario del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las figuras que la acompañan son la virtual jefa de Gobierno, Clara Brugada; la secretaria de Morena, Citllali Hernández; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; la secretaria de Gobernación, Luisa Maria Alcalde y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

Sheinbaum declaró sobre la 4T, "sigamos gobernando juntos y juntas, sigamos trabajando juntos y juntas por el bienestar del pueblo de México, por la justicia, por la democracia, por las libertades y los convoco a que vayamos a las plazas a seguir difundiendo lo que significa la reforma judicial, los nuevos derechos, lo que significa la no reelección para recuperar la esencia de la Revolución Mexicana.

"Lo que significa la justicia social y lo que significa seguir trabajando siempre de lado y con el pueblo de México, porque la democracia es eso, es un gobierno por el pueblo y para el pueblo".

Morena

Morena expresó que hace 6 años, "millones de mexicanas y mexicanos a lo largo de todo el país, salieron a votar por nuestro presidente, López Obrador".

"El pueblo triunfó, y empezamos la revolución de las conciencias. Al igual que la Cuarta Transformación, seguiremos cosechando victorias para nuestra patria, con amor y esperanza.

"¡Sonrían, hay 4T para rato!", escribió el partido en redes sociales.

Sheinbaum: "El día de la revolución de las conciencias"

Por su lado, Claudia Sheinbaum celebró en redes esta fecha como "el día de la revolución de las conciencias".

"Celebramos a 6 años del 1º de julio de 2018, el inicio de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. El presidente López Obrador ha cumplido a cabalidad y nos ha mostrado que es factible hacer realidad la frase juarista: ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’".

"Vamos a continuar y a avanzar con la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México", agregó.

Mario Delgado. (ESPECIAL)