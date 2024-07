Sheinbaum: ¿'sana distancia' Morena-gobierno?

Crece la percepción de que hay una aspirante favorita para presidir Morena en sustitución de Mario Delgado, quien pasará a encargarse de la educación pública en el próximo sexenio. Ella es Luisa María Alcalde Luján, quien tiene suficientes credenciales de activismo para buscar tal dirigencia, y durante la actual administración ha ocupado dos secretarías en el gabinete, la del Trabajo, donde tuvo que capotear asuntos espinosos, y la de Gobernación.

A la par de la precandidatura de Alcalde Luján, que ella misma ha impulsado en forma aspiracional, se ha soltado la versión de que para la secretaría general de Morena, hoy ocupada por Citlalli Hernández, iría Jesús Ramírez Cuevas, quien ha sido coordinador de comunicación social y, sobre todo, el operador táctico de las mañaneras conferencias presidenciales de prensa.

Resulta interesante analizar lo dicho por Claudia Sheinbaum respecto a esta versión relacionada con Luisa María Alcalde, pues, entrevistada ayer, fue cuidadosa de no manifestarse abiertamente a favor de nadie, aunque reconoció que tiene una muy buena opinión de la actual secretaria de Gobernación.

Ya se verá si lo respondido ayer ante reporteros por Sheinbaum forma parte de ese esquema no confrontacional, elusivo al menos en lo inmediato, que ha venido practicando en varias ocasiones, como si quisiera bajarle decibeles al intenso ruido declarativo actual. Aunque añadió algo no tan destinado al silencio: "no solamente es elegir a la presidenta y el nuevo Comité Ejecutivo, sino también hacia dónde va Morena en los próximos años, que es algo que también platicamos con Marcelo y con muchos otros compañeros de Morena en su momento". El Marcelo al que se refería es Ebrard, quien estaba a su lado. Y, según lo dicho por el virtual secretario de Economía, habían hablado meses atrás de las distorsiones de la democracia interna, en particular por la injerencia del poder público, de una secretaría federal, en específico la del Bienestar (cuya titular fue ratificada en el cargo).

Y ya se verá exactamente qué significa esta frase evocatoria del zedillismo: "tiene que haber separación entre gobierno y partido". Agregó: "Nosotros no queremos regresar al partido de Estado que fue el PRI durante el siglo XX. Queremos que cada uno tenga su propia vía y evidentemente, que contribuyamos al proceso de transformación". ¿Cuáles signos ve Sheinbaum que le provocaran preocupación de que Morena pudiera encaminarse a "regresar al partido de Estado" al estilo PRI?.

En otro tema: ella misma puso el balón para que le metieran gol. Luego de una larga temporada en que se sostuvo en el forcejeo con el poder ejecutivo, la titular del judicial pidió diálogo, justamente cuando las condiciones de ese litigio disparejo le muestran en notable desventaja.

Y, claro, los destinatarios de esa especie de bandera blanca obligada la rebotaron. Sobre todo el presidente de la República, que la mandó a buscar diálogo con la secretaria de Gobernación (que a estas alturas tiene sus ojos puestos principalmente en la sucesión en el mando morenista).

La Virtual Presidenta Electa (VPE) eludió dirigirla a algún código postal del gobierno federal (aunque sí la encaminó hacia el Congreso), en parte porque, a fin de cuentas, ella aún no tiene la condición jurídica de electa, detalle que parecería increíble que no tomara en cuenta la ministra presidenta con apellido bromeliáceo (este término corresponde, en homenaje al botánico sueco O. Bromel, a las hierbas o matas "del grupo de las angiospermas monocotiledóneas, por lo común anual y de raíz fibrosa, casi siempre parásita" (https://goo.su/DkcHV6 ), de las cuales la más conocida es la piña o ananá, denominaciones sinónimas aunque con ciertas diferencias en sus características. Ananá es una voz que viene del guaraní y fue popularizada desde el portugués). ¡Hasta mañana!