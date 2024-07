Sergio Mayer en controversia con Morena, ¿qué dijo AMLO?

El actor Sergio Mayer causó una gran sorpresa al anunciar que regresaría a la política dentro del partido Morena siendo diputado plurinominal después de criticar la 4T y AMLO rompió el silencio ante los problemas que se han generado.

Este lunes 1 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio sobre la controversia que ha generado la integración de Sergio Mayer al partido político, ya que el regreso a la vida política de Mayer ha generado una gran discordia dentro del partido Morena.

Sergio fue un crítico de la "4T" y ahora es parte del partido político teniendo el puesto de "diputado pluri" y siendo apoyado por uno de los amigos del actual presidente de México en su regreso a la vida política después de estar lejos por un tiempo.

Después de que no logró una reelección como diputado, Mayer se alejó de la llamada cuarta transformación e hizo fuertes declaraciones, por lo que integrantes del partido han comentado que el actor no representa los objetivos de Morena y están en desacuerdo por su integración.

Con respecto a la construcción del "Tren maya", Sergio dijo que se estaba realizando una gran "destrucción de la selva maya" y que no encontraba algún sentido con la continuación de dicho proyecto, ya que solo estaba generando un mal para el ambiente y no tenía beneficio alguno.

Este lunes 1 de julio, el actual presidente de México rompió el silencio sobre la integración de Mayer a Morena, ya que uno de sus amigos conocido como Rafael Barajas “El Fisgón” dijo apoyar al actor.

"Yo no opino sobre estas cuestiones, y lo segundo es que no soy objetivo, porque quiero mucho a Rafael. No nos metamos; primero, no debo yo opinar, es lo mejor; lo segundo, no puedo ser objetivo porque quiero mucho a Rafael Barajas. Es mucho lo que ha aportado al movimiento desinteresadamente. Es una gente de primera y además, es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Entonces no soy objetivo. O esa, ¿para qué opino?", expresó el presidente.