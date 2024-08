Sergio Herrera de la Cerda, el artista que crea a partir del eclipse

En el exterior de la Galería de Difusión Cultural de la UAdeC, se ha instalado un cartel a manera de carta desdoblada, coronado con la frase “Soy desierto”, firmada por el artista lagunero Sergio Herrera de la Cerda. Se trata de una especie de poema donde se define como “un pintor nato, surrealista y folclórico, sensible y espiritual”.

El creador afirma que su arte trata de sensibilizar a la humanidad “por el eclipse y otros fenómenos naturales”.

“Mi arte es desierto. / Mi arte es sequía. / Mi obra es mi casa: la mágica zona del silencio”.

Sergio Herrera ha abandonado su hogar en el ejido la Flor, municipio de Ceballos, Durango, área mejor conocida como la Zona del Silencio para acudir a la ciudad e inaugurar su exposición ‘Soy desierto’, la cual está conformada por alrededor 21 obras, la cuales se mantendrán en la galería durante un mes.

Se trata de una muestra artística donde Herrera se inspiró en el eclipse del pasado 8 de abril de 2024. Las obras hablan del desierto, del cielo y de los astros, pero también de las emociones que el propio artista ha almacenado en lienzos y otras instalaciones.

“El eclipse me dejó muchas cosas interesantes. Me movió muchos sentimientos, muchas fibras. No te imaginas todo lo que me ha hecho, me ha provocado cosas muy interesantes y muy increíbles […] Todo va relacionado a mí, mis sentimientos están plasmados”.

Manifiesta tener un sólido vínculo con la naturaleza. En sus pinturas hay paisajes y plantas autóctonas, cuyas espinas son breves pinceladas. Herrera acude a una de sus obras, donde aparece un eclipse pintado en tonos fríos.

FOTOS: Gabriel Escobar

“Este lo pinté cuando estaba exactamente el eclipse. Se veía una cortina azul, de un azul muy intenso y arriba se veían estos tonos, donde se estaba cubriendo el sol y eso me provocó esto. Fue muy emotivo para mí, porque es el momento donde yo estaba presenciando el eclipse total”.

Se comprueba así que el arte es una respuesta a los acontecimientos, pero también una pregunta abierta para los espectadores.