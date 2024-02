Seré el primero en respetar la ley al buscar reelección: Román Alberto Cepeda

El alcalde, Román Alberto Cepeda González dijo que será el primero en respetar la ley y el estado de Derecho al buscar la reelección, evitando incurrir en actos que pudieran ser motivo de sanción.

Sin embargo, recalcó que no dejará de ser alcalde mientras se desarrolla el periodo de campañas, pues el crecimiento de Torreón no se puede detener “y por supuesto que no se jugará con ese tema que es profundamente delicado”, dijo en torno a lo señalado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), sobre que existe un sesgo en el modelo de reelección.

Cepeda González indicó que tanto él como los regidores que buscarán la reelección, acatarán la ley en su desempeño como autoridades, y después de horario harán lo propio, respetando los candados y con un profundo respeto al estado de Derecho “que tanto ha costado salvaguardar a los torreonenses” tanto en el sentido de no hacer llamados al voto como en el adecuado manejo de los recursos públicos.