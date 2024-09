'Será una postura positiva la nuestra': Robles Loustaunau

Tras la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, el líder del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, afirmó que lo que sucedió en el Senado es muy preocupante.

“Yo tengo muchos años de estar en la actividad política, muchos años de ser priista, y nunca me hubiera imaginado una escena como la que vivimos, de una gran confusión, no me esperaba, yo no sé si sería por un exceso de optimismo que tenía yo de la oposición que se mantuviera en una línea, pero la verdad fue algo muy sorpresivo”, señaló el también diputado local.

En vísperas de la próxima sesión en Congreso del Estado, la cual se llevará a cabo el 17 de septiembre, precisó que el sentido del voto de la bancada priista no lo podría anticipar, pues tendrían que consensuar todos los diputados.

“Yo soy muy respetuoso de lo que piensan las diputadas y diputados, pero seguramente será una postura positiva la nuestra, deseando que suceda lo mejor para este país, porque es lo que los priistas deseamos”, señaló.

Advirtió que la intención de su voto tiene que consensuarla, ya que la bancada tiene que pensar muy seriamente en este tema, por lo que en los próximos días se reunirán.

“Por lo pronto nosotros seguimos trabajando, estamos convocando a nuestros actores de que sigan trabajando fuerte y unidos, nosotros jugamos mucho al tema local, hemos salido muy fortalecidos de la elección anterior donde ganamos el 90 por ciento del territorio, recuperamos gran parte de los municipios, prácticamente todos, entonces estamos trabajando en eso, y no quisiéramos distraernos por cosas que no podemos arreglar nosotros”, concluyó.