Sequía en el norte de México y la llegada de La Niña, ¿Qué tipo de invierno se espera según experto?

El Dr. Víctor Manuel Torres Puente, experto del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó el porqué este otoño en el norte de México se siguen presentando temperaturas cálidas y las mínimas se encuentran altas.

El Niño, La Niña y el calentamiento global

La causa de tener temperaturas altas aún entrado el otoño se debe se debe a un acoplamiento océano-atmósfera, al cual se le conoce como El Niño o La Niña, dependiendo de la fase en la que estén. Este acoplamiento se regula cada cuatro o cinco años. Actualmente se está entrando en la fase de "La Niña, que causa que el norte sea un poco más seco, no haya tantas tormentas invernales y por ende se esperaría que este invierno fuese más cálido".

Torres Puente explicó que el norte de México "está experimentado que no haya nada de lluvia, las temperaturas máximas están en promedio en 30 grados y las mínimas vuelven a subir, eso está modulado por esta oscilación océano-atmósfera que es La Niña en este caso".

Aclaró que es difícil asociar los fenómenos meteorológicos a un cambio o aumento de temperatura en la atmósfera "pero lo que sí se sabe es el fenómeno de El Niño o La Niña ya está siendo más frecuente y eso sí puede estar asociado, uno al calentamiento atmosférico y dos a la emisión de gases de efecto invernadero".

El académico planteó que la atmósfera puede retener cierta cantidad de gases, pero para deshacerse de ellos tiene que aventar aquellos como el CO2 al mar, causando que este luego se caliente muy rápido, "si antes eran cada cinco o siete años, ahora son cada tres años o todos los años ya hay tres niñas, un niño y la cantidad de calor oceánica ya es muy alta, entonces esos fenómenos sí se pueden asociar más directamente..."

Tormentas invernales y huracanes

En el caso de la intensidad de las tormentas invernales como la que azotó el norte de México y el sur de Estados Unidos en 2021, el académico detalló que hay dos factores, las condiciones de la atmósfera y el suelo.

"El suelo puede que esté muy seco, llega la humedad va a haber demasiada energía para que se desarrollen las nubes o se desarrollen los sistemas que hacen o que producen lluvias; por eso llueve tantísimo ahora, no llueve mucho y cuando llueve, llueve mucho porque hay mucha energía acumulada en algún lugar, puede ser en el océano, la tierra o la misma atmósfera".

Hizo un paréntesis para señalar que son estas mismas condiciones por las que los huracanes recientes se intensifican tanto.

Sequía en el norte de México

"Para que haya humedad así como lluvias tiene que haber ciertos fenómenos en la atmósfera para que pueda llover y este año parece que no los va a haber, yo esperaría que esta sequía se prolongara al menos de seis meses a un año más".

Apuntó que la zona norte de México, conocida por ser desértica, se debe a la circulación de la atmósfera, donde se presenta "una rama descendente, eso hace difícil que ahí pueda llover".

Tras consultar un pronóstico estacional en el International Research Institute for Climate and Society apuntó que para Coahuila y Durango hasta el mediano plazo, es decir los tres primeros meses de 2025, hay entre 50 y 60 % de probabilidad que haya menos lluvia de lo normal , "va a estar súper seco y no hay algo que pueda hacer que cambie esta parte".

"Si no hay agua ahorita o si no tienen recursos pues sí seguirá habiendo esta crisis hídrica... estados como Sonora y Chihuahua están peor todavía y esos sí son por las condiciones tanto de La Niña y posiblemente un calentamiento atmosférico".

Torres Puente sentenció que no hay forma de hacer llover en la región "por nada, ni aunque vayas y avientes aviones con no sé qué o a menos que haya un huracán ahí, puede ser la única forma".