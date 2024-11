Sentencia de la SCJN sobre Ley de Ingresos no afecta a Monclova

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválidos un artículo y dos fracciones de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Monclova no afecta al municipio.

Esta resolución se emitió en base a la Controversia Constitucional 53/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila.

El juicio demandó la invalidez del artículo 27, fracciones XXX y XXXI, de la Ley de Ingresos de Monclova para el ejercicio fiscal 2024, publicada en el Periódico Oficial local el 22 de diciembre de 2023, mediante el Decreto 615.

La disposición invalidada contemplaba el cobro de derechos por permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente este cobro.

Así lo señaló el presidente municipal, Mario Alberto Dávila Delgado, quien expuso que la sentencia es más una notificación que un fallo.

Explicó que este artículo fue aplicable cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgaba recursos a los municipios donde tenía perforaciones de carburantes.

Indicó que en 2021 se dejaron de recibir esos recursos tras algunas modificaciones a las leyes federales.

Sin embargo, la Ley de Ingresos municipal no actualizó en dicho articulado.

Aclaró que la sentencia no afecta al ayuntamiento. No existen recursos que deban devolverse, y los fondos recibidos en años previos no deberán ser reembolsados a la paraestatal.