Señalado por la violación de una de sus alumnas, maestro de la Escuela de Danza Contemporánea de Torreón recibe baja

Luego de que esta casa editora recibiera el reporte de que un maestro de la Escuela Municipal de Danza Contemporánea de Torreón (ESDACONT) fue dado de baja tras ser señalado de presuntamente violar a una alumna en las instalaciones de la citada institución, El Siglo de Torreón abordó a Jaime Hinojosa Villagómez, director de la escuela, y a Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) para conocer los detalles sobre el caso y la razón de que este no se hiciera público, pese a haber sucedido en un espacio que es administrado por el municipio, así como los protocolos que se siguieron en el caso.

Trascendió que los hechos ocurrieron a finales de junio, cuando un maestro, quien responde al nombre de Ricardo N, presuntamente violó a una alumna de 18 años del curso propedéutico en el baño de hombres de la ESDACONT. Trascendió también que ambos supuestamente sostenían una relación, lo cual era desconocido por las autoridades de la escuela (el reglamento no permite las relaciones de pareja entre maestros y alumnos), hasta que se enteraron del suceso a principios de julio.

La alumna (a quien se ha decidido ocultar su identidad por protección) y sus familiares denunciaron el hecho a través de redes sociales, por lo que la escuela notificó al IMCE, dependencia que activó los protocolos del municipio, por lo cual se manejó el caso a puerta cerrada.

“Cuando tuvimos conocimiento de esa situación, inmediatamente actuamos siguiendo los protocolos. Se le dio un acompañamiento puntual a la chica. No te puedo dar detalles porque evidentemente es algo que está en proceso y lo que menos queremos es entorpecerlo y revictimizar a la chica. Es una situación que lamentamos muchísimo”, indicó Méndez Vigatá.

Estos protocolos consistieron en levantar un acta, lo cual hizo la parte administrativa del IMCE, se le ofreció atención psicológica a la joven y por el área legal se le acompañó para la interposición de una denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres. No obstante, Méndez Vigatá desconoce si la denuncia llegó a realizarse formalmente una vez que el Centro de Justicia para las Mujeres tomó el caso.

“Eso ya queda dentro de otra instancia y nosotros no podemos meternos, porque no es de nuestra competencia una vez que está ahí dentro. Y la verdad no quisiéramos entorpecer la investigación ni revictimizar a la alumna […] Este tipo de situaciones las repudiamos de manera absoluta, no es aceptable, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para no haya una oportunidad de que una situación de estas se vuelva a repetir”.

El probable responsable del delito impartía la materia de técnica Graham, llamada así por Martha Graham (célebre bailarina y coreógrafa estadounidense). Ricardo N, cuya edad aproximada es de 26 años, tenía tres años trabajando en la escuela y es uno de los 18 egresados que tiene la ESDACONT. Por el caso se le dio de baja y cabe señalar que no era empleado directo del municipio, sino que laboraba como externo, bajo la figura de Apoyo Cultural (según lo registrado en la página del Ayuntamiento de Torreón), lo cual confirmó Jaime Hinojosa, quien lo contrató en su momento.

“Yo creo que no se pude tolerar de ninguna manera, menos en una escuela de danza. Y bueno, hay que defender a la niña. Al maestro sí lo conozco porque hizo la carrera de danza ahí, lo contraté porque es buen maestro, lo demostró en el taller de didáctica, también hay que formar maestros de técnica contemporánea, y qué mejor que sean exalumnos de la escuela. Pero este tipo de características enfermizas no las puedo detectar de ninguna manera. La escuela está en defender a esta niña y todo lo que diga”, apuntó Hinojosa.

Cuestionado sobre si existen protocolos de prevención en la ESDACONT para evitar este tipo de situaciones, Hinojosa indicó que existe un reglamento interno aprobado por las secretarías de educación estatal y federal, donde se incluyen las sanciones que proceden en estos casos. No obstante, no especificó en qué consistían, pero aceptó que no pudieron aplicarlos.

“No hubo manera de aplicarlo, porque justo todo sucede en la última semana del ciclo escolar. Nos dimos cuenta después […] Lamento muchísimo lo que pasó, sobre todo en una escuela dedicada a trabajar en paz, a trabajar el humanismo. Repruebo definitivamente la acción del maestro Ricardo N”, concluyó Hinojosa.

La ESDACONT es una escuela del Municipio de Torreón, la cual es administrada mediante el IMCE. Tiene registro ante la SEP y oferta la licenciatura en Danza Contemporánea. Según información de Data México (con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), en 2022 tuvo 19 alumnos matriculados, de los cuales el 26.3% (5) fueron hombres y el 73.14 % (14) fueron mujeres. Ese mismo año egresaron tres alumnos: un hombre y dos mujeres.

Fundada en diciembre de 2013, en más de 10 años ha egresado a 18 bailarines profesionales, lo que significa un promedio de 1.8 alumnos por año.

El Siglo también buscó a la familia de la probable víctima para conocer su testimonio, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.