Senador Ricardo Anaya exige a Noroña dejar de amagar a ministros con no aceptar sus renuncias

Los senadores panistas solicitaron a Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, dejara de amenazar a ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con no aceptar las renuncias y declinaciones para participar en la elección judicial de 2025.

Senadores del PAN cuestionan a Noroña

Ricardo Anaya, el senador panista destacó que la reforma judicial aprobada establece que los ministros deben renunciar para el proceso electoral.

A través de redes sociales, Fernández Noroña dio a conocer que el Senado había recibido las cartas de renuncia de los ministros Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjart, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, y de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández.

Ante las declaraciones de Noroña, de que el Senado podría reservarse el derecho de aceptar las renuncias, el senador Ricardo Anaya pidió un cese a esa actitud

“Hace un llamado respetuoso, pero a la vez enérgico para que se deje de amenazar a los actuales ministros de no aceptar su renuncia, por congruencia elemental porque el declinar como renunciar para tener acceso a lo que por ley les corresponde está establecido en la Constitución, fue la mayoría de este Senado el que aprobó esos dos transitorios. Es un sentido o una trampa estar amenazando a ministras y ministros, cuando ustedes establecieron en el séptimo transitorio la obligación de renunciar”.

A la petición se sumó el también senador panista Gustavo Sánchez, quien cuestionó: “¿Pues qué no leyeron lo que aprobaron? Por lo menos lean, no la amuelen”.

¿Por qué no podrían aceptar las renuncias de los ministros de la corte?

El Senado de la República, encabezado por el senador petista Gerardo Fernández Noroña, podría reservarse su derecho de admisión de las renuncias de los ocho ministros de la Suprema Corte para no otorgarles la pensión vigente.

A través de las redes sociales del Canal del Congreso, Fernández Noroña declaró el 29 de octubre de 2024: “Hoy presentarían sus renuncias. Eso ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias. No estoy diciendo que no se las vamos a reconocer, estoy diciendo que podríamos no aceptárselas”, apuntó el senador.

Sin embargo, acotó que “no es una decisión tomada”.