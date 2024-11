Senado mexicano declara validez de reforma sobre supremacía constitucional

La Cámara de Senadores de México emitió este jueves por la tarde la declaratoria de aprobación de la reforma que establece la improcedencia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo contra las adiciones o reformas a la Constitución mexicana.

Tras la declaratoria constitucional, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, instruyó a la dirección jurídica del Senado para que "de manera inmediata, una vez que sea promulgada, publicada y vigente" la reforma en materia de impugnabilidad, solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el sobreseimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma sobre el Poder Judicial y en contra de cualquier reforma emanada del poder reformador.

Lo anterior, dijo Fernández Noroña, a efecto de salvaguardar la supremacía e inviolabilidad de la Carta Magna y “para que nadie se atreva a estar por encima de la Constitución mexicana”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, aseguró que con la aprobación de este proyecto los senadores concretan “la más profunda de las reformas constitucionales en el país”.

Previamente, Fernández Noroña informó que el Senado recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de declaratoria sobre la reforma al artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, acompañado de los votos aprobatorios de 23 congresos estatales.

Tal como sucedió con la reforma judicial y la reforma que traslada a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la declaratoria de este día en la Cámara de Diputados no contó con la presencia de los congresistas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC), quienes adelantaron que no asistirían a la sesión "para no convalidar una modificación constitucional que atenta contra los derechos humanos".

En el Senado se apuntó que las legislaturas estatales que hasta el momento han dado su respaldo al proyecto de decreto son las de lo estados de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

“La Cámara de Senadores declara que se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”, por lo que el documento se remitió al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.

Por el PRI, el senador Alejandro Moreno denunció que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabjo (PT), mayoría en el Congreso, “están destruyendo la república y al sistema judicial” y propuso fortalecer el régimen democrático de México.

Su compañera de partido, Claudia Edith Anaya criticó la celeridad con la que se aprobó la enmienda constitucional en los estados de la república, pues fue avalada en 23 congresos locales en menos de 24 horas.

Mientras que por Morena, Manuel Huerta apuntó que ya se llevaron a cabo los procesos deliberativos para aprobar la supremacía de la Constitución Política, por lo que ahora se debe continuar con lo que establece la Carta Magna y elegir a las personas juzgadoras.