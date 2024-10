Senado avala desacato de Claudia Sheinbaum

En respuesta a la consulta que hizo la presidenta Claudia Shenbaum al Senado respecto a la sentencia emitida por la jueza Nancy Juárez, que ordena al Ejecutivo borrar del "Diario Oficial de la Federación" (DOF) el decreto de la reforma judicial, el Pleno de la Cámara Alta determinó que la presidenta de la República carece de atribuciones para eliminar dicha publicación.

Con el voto en contra de la oposición, Morena y sus aliados aprobaron un documento suscrito por el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, que establece que "esta soberanía considera que la presidenta de la República carece de atribuciones para llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del juzgado décimo noveno del distrito en el estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, actuando en los autos del juicio de amparo 823/2024, máxime que en el artículo séptimo bis de la ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales, claramente y sin lugar a dudas, establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del 'Diario Oficial de la Federación', lo que le comunico para todos los efectos legales que sean procedentes".

En tribuna, el senador Marko Cortés, presidente del PAN, denunció que la consulta hecha por la presidenta Sheinbaum tiene el "estilo autoritario y cobarde del gobierno".

"Lo que está planteando es como lo que hizo Pilatos, como no quiere acatar su responsabilidad se la quiere trasladar al Congreso", afirmó.

"No pretendan que sea el Poder Legislativo el que le lave la cara a la presidenta de la República en un claro desacato. Aquí están incumpliendo con un mandato del Poder Judicial y ahora simple y llanamente lo que quieren decir es 'véngame el Congreso a lavar la cara, véngame el Congreso a compartir la responsabilidad'. Dicho de otra manera, es 'crucifíquesele o no, pero yo no tomo la decisión'", expuso.

El morenista Félix Salgado Macedonio aseguró que efectos de la suspensión dictadas por la jueza Nancy Juárez es imposible de acatar.

"La jueza de Veracruz no tiene facultades, no le alcanzan las facultades para ordenar lo que está ordenando. No se puede violentar la ley como ordena que se baje, que se quite esta reforma publicada en el 'Diario Oficial de la Federación'. (…) También dice que va a amonestar, o sea, está amenazando, pero la jueza no se mueve sola, a la jueza la mueven los intereses de la derecha, que es nada más la que está fastidiando. Esto es un absurdo, una torpeza jurídica, esto viene de una ignorancia tremenda", expresó.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó que Morena y el gobierno "nos quieren hacer corresponsables del desacato de la Presidencia de la República", ya que no le corresponde al Congreso hacerse responsable de un posible desacato de la presidenta de la República.

"No cuenten con nosotros, no quieran contaminar el ejercicio del poder político, no vamos a convalidar un desacato", advirtió.

Además, recalcó que MC no va a permitir "que siga este clima de linchamiento y hostigamiento contra el Poder Judicial".

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, denunció que la Presidencia y Morena buscan torcer la ley con triquiñuelas para no cumplir con el mandato de una jueza, que sí tiene atribuciones.

Al final, el documento de respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado con 81 votos a favor y 36 en contra.