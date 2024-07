Seguirá protesta en el MUREL

Rafael Hernández Melchor, vocal de la Sección Coahuila y representante del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), indicó a El Siglo que los trabajadores del Museo Regional de La Laguna (MUREL) seguirán laborando bajo protesta luego de la reunión que sostuvieron el pasado miércoles con Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Hernández Melchor relató que la reunión se realizó en el auditorio del MUREL, luego de la presentación de los restos arqueológicos del 'Hombre de Bilbao'. En ella participaron 11 trabajadores del museo, el director del INAH, autoridades locales, así como representantes del instituto provenientes de Ciudad de México.

"Se trató la situación del patronato y (el director del INAH) se llevó el contexto. Él mismo dijo que no están registrados ante el instituto, que está mal y que tienen que regularizarse. Vamos a esperar a ver qué determinación toma en estos días sobre el patronato".

Desde mayo pasado, los trabajadores del MUREL realizan una protesta pacífica en las instalaciones del museo; han colocado carteles en la entrada donde denuncian la falta de mantenimiento del recinto y presuntos manejos irregulares del presupuesto por parte del patronato, el cual actualmente es encabezado por Ricardo Martínez Torres.

"No pueden estar ahí esas personas en el museo, porque son ajenas al INAH. No pueden recibir donativos a nombre del instituto, porque no están registrados".

Sobre el mantenimiento del MUREL, que es otra de las exigencias importantes de los trabajadores, Rafael Hernández Melchor señaló que el director del INAH no puso mucha atención en ese punto.

"Le mencionamos cómo está el museo y nada más movió la cabeza, no puso atención en eso, que luego va a checar. Y las autoridades locales tienen que irlo resolviendo. Por eso es importante que el patronato esté actualizado y tenga su registro".

Por tal motivo, la manifestación pacífica en el museo continuará hasta que se hayan resuelto estas inconformidades.

Cabe recordar que previo a su reunión con los trabajadores del MUREL, Diego Prieto Hernández indicó: "El INAHes una institución académica y aquí todo está sujeto a la discusión, al diálogo abierto, al pensamiento crítico. Y lo vamos a platicar y vamos a llegar a buenos acuerdos. El instituto es así, no eliminamos ninguna protesta".