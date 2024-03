Seguirá en la

uando se dio a conocer la lista de Gerardo Martino para disputar el Mundial Qatar 2022, una de las grandes ausencias fue la del portero del Santos Laguna, Carlos Acevedo. Lamentablemente, una lesión lo alejó del sueño de estar en el máximo evento.

Hoy, entre lesiones y grandes momentos de otros arqueros mexicanos, ha quedado fuera de la nómina de Jaime Lozano para disputar el Final Four de la Nations League. Otro golpe a la carrera de Acevedo; sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo.

"Hay procesos para poder estar y eso es demostrando cada fin de semana, con buenas acciones. Eso [convocatoria] irá llegando solo y poco a poco. Voy a luchar, a pesar de las circunstancias y adversidades, por estar representando a un país como México. Cuando llegue a estar pleno en todos los sentidos, voy a seguir luchando por mis objetivos y -sin duda- uno de esos es volver a la Selección Mexicana", declaró en entrevista..

Hace un par de años, Acevedo lucía como el sucesor natural de Guillermo Ochoa en el Tricolor, pero han sucedido situaciones que cambiaron el destino y ahora ese lugar le pertenece a Luis Ángel Malagón, portero de las Águilas del América.

"Yo estoy enfocado en mi trabajo, en mis cosas. No trato de compararme con alguien más. En México hay grandes arqueros, gente muy buena, y me queda claro que no quedé fuera de la Selección por un bajo nivel, fue una lesión que me mermó para poder luchar por un lugar, y no voy a ser víctima; al contrario, me levanté de una lesión complicada y hoy por hoy me siento cada vez mejor", aseveró el meta de 27 años.

Pensar que estar en un equipo de mayor exposición mediática para otorgar más mérito a sus actuaciones no es algo descabellado, pero el destacado portero del Santos Laguna asegura que creerlo sería una excusa.

"Son 'peros', son obstáculos que cada uno se va poniendo en su mente. Sabemos lo que representa Santos, lo puedes ver en nuestra infraestructura. No estoy en el peor lugar; al contrario, estoy en el mejor, en mi ciudad, mi tierra. Tengo todo para demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz. No tengo que demostrarle nada a nadie", concluyó.

PARTIDO DEL TRI

El próximo jueves 21 de marzo, la Selección Mexicana, bajo el mando de Jaime "Jimmy" Lozano, inicia su camino en el Final Four de la Nations League de la Concacaf.

Ahí, disputará la ronda de semifinales contra Panamá. El Tricolor tiene un objetivo claro: conseguir su boleto para la final de la competición. El otro pase se disputará entre Jamaica y Estados Unidos.

Cabe destacar que Lozano buscará conquistar la primera Nations League para México, porque Estados Unidos se ha coronado en las pasadas dos ediciones.