Secretaría de Salud esperará resultados de autopsias de decesos relacionados con dengue

Con relación a los dos decesos registrados el domingo pasado y donde familiares refieren que las víctimas, además de padecer enfermedades crónico degenerativas, habían sido diagnosticados con dengue; las autoridades de la Secretaría de Salud en la región aclaro que fueron decesos pre hospitalarios y por tanto, deberán esperar los resultados de las autopsias.

"Tenemos que entender que una defunción, en relación al dengue, podemos decir que estuvo asociada a, pero que no fue consecuencia de. Puede ser que hayan tenido los signos, los síntomas y no se había hecho la prueba y tengan otra causa de fallecimiento; o puede ser que tengan los signos y los síntomas, pero eso no haya sido lo que lo desencadenó", indicó Julio Garibaldi Zapatero, titular de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras.