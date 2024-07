Secretaría de Salud de Coahuila despide a 36 trabajadores eventuales

La Secretaría de Salud de Coahuila despidió a unos 36 trabajadores de la región lagunera que tenían contratos eventuales estatales. Son 30 finiquitos programados en la Jurisdicción Sanitaria No. 6, que atiende a los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca y 6 de la Jurisdicción Sanitaria No. 7, que tiene competencia en San Pedro, Francisco I. Madero y Sierra Mojada.

Según la versión de algunos afectados que prefirieron no revelar su identidad, fue el pasado lunes primero de julio, que el departamento de Recursos Humanos inició con las notificaciones de despido.

“Nos estuvieron convocando de Recursos Humanos, no nos dijeron para qué, sólo que nos presentáramos, mucha gente llegó a las 8 y media de la mañana, nos dieron la hoja de renuncia y el finiquito.

Algunos teníamos entre ocho y nueve años trabajando y pues estábamos esperando una base, preguntamos que en qué se basaron para elegir a la gente y nos dijeron que no sabían, que eran órdenes y que era por un recorte presupuestal, hubo personas que no quisieron firmar, de hecho mucha gente que corrieron era administrativa”, dijeron. Sobre el tema, César Alejandro del Bosque Garza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 informó que fue una decisión de la Secretaría de Salud del estado de Coahuila, por lo que desde Saltillo mandaron la instrucción al departamento de Recursos Humanos.

Comentó que se despidió a la gente por diversos motivos pero que la información precisa la tienen las autoridades superiores. Finalmente, el funcionario aseguró que esta medida no afectará la operación de las distintas unidades de salud de La Laguna.