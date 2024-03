Secretaría de Salud buscará regular los centros de rehabilitación en Coahuila

Iván Alejandro Moscoso González, Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud en Coahuila, dio a conocer que se buscará regularizar todos los centros de rehabilitación que operan en la entidad y para ello, se contará con un área específica para ello en la dirección de Salud Mental y Adicciones.

“Dentro de esta misma dirección habrá una subdirección, donde va a atender específicamente estos centros, conde va a ver una conjunción, una sinergia con el departamento Regulación Sanitaria; que van a poder ir a estos centros, que va a poder haber una asesoría sobre cuáles son los mecanismos o los requisitos que tendrían que tener estos centros para que se puedan regularizar”, indicó el funcionario estatal.

Refirió que van a estar apoyando a los mencionados centros de rehabilitación, para que tengan sus permisos, cumplan con los protocolos y programas, como deben de ser. Aseguró que esto va a traer una mayor tranquilidad y va a permitir ser más visibles, más transparentes en este tipo de centros; de los que a veces no se tenía conocimiento porque no tenían los permisos adecuados.

“Y que operen de forma adecuada, bajo la normativa: Y que sean lugares y espacios seguros para el personal y los usuarios”, fue lo que manifestó el Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila.

Moscoso González recordó que la dirección de salud mental se fusionó con todo el proyecto de adicciones, pues anteriormente se veía una separación y no había una estrategia unificada; actualmente la dirección de salud mental así toma su nombre: dirección de Salud Mental y Adicciones, para que toda la estrategia sea prevenir y atacar estas problemáticas, no solamente un lado u otro, si no en conjunto.