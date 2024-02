Sebastián Yatra confiesa que nunca podría tener una relación larga porque 'le darían ganas de ser infiel'

El cantante Sebastián Yatra llamó fuertemente la atención entre usuarios en redes sociales luego de revelar que él no podría estar en una relación sentimental por más de un año, ya que "le darían ganas de ser infiel".

Fue a través del pódcast A solas con... que el intérprete de Tacones Rojos se encontraba hablando de las relaciones sentimentales que lo han inspirado a crear su música.

Sin embargo, mientras que todo marchaba con total normalidad, confesando inclusive que cuando él se enamora no quiere estar ni un momento separado de esa persona, Sebastián Yatra sorprendió a todos al confesar que él no podría estar en una relación de más de un año, esto debido a que "podría serle infiel" a su pareja.

“Pero me pasa que digo: ‘Parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar, porque es que me daría ganas de ser infiel’. Aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Entonces, como hago en una relación a largo plazo", sostuvo.

Tras esto, mencionó que, aunque quiera estar con esa persona, le gustaría "tener esa libertada de ver que pasa con otra persona": “Igual si quiero estar con esta persona porque sí la quiero, pero cómo lo manejas porque estás con esa dualidad de ‘te quiero’ pero igual: ‘Uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad de ver qué pasa".

Y es que para el cantante colombiano, estar en una relación es limitarse en muchas cosas.

“Entonces qué me pasa también, cuando uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo y dices: ‘Parce, no salgo de fiesta porque si salgo de fiesta eso significa que me va a gustar alguien’. Y de pronto voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer. Entonces para qué voy a salir, para estar como aguantando”.

Al finalizar con este tema, Sebastián que, debido a su pensamiento, no ve mal la posibilidad de tener una relación abierta con otra persona, y tener esa libertad que "es diferente a la que estamos acostumbrados".

"No se puede dejar de vivir, entonces yo si en este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado en algún momento de mi vida poder tener una relación abierta, o con libertades distintas a las que venimos acostumbrados".

Estas declaraciones desencadenaron un sin fin de críticas en redes sociales, donde usuarios le recriminaron sus palabras y lo poco empático que podría ser estas palabras.