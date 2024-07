Se reúne Salud Durango y Sección 188 por quejas en Hospital Nuevo de Gómez Palacio

A puerta cerrada y en una reunión que se prolongó por más de tres horas, este lunes autoridades estatales y la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) dialogaron sobre la problemática que aqueja al Hospital Nuevo de Gómez Palacio. La semana pasada, trabajadores de la clínica protestaron en la clínica por supuestos casos de acoso laboral y sexual, amenazas así como carencias de equipo médico y bajo porcentaje de abasto de insumos y medicamentos para poder ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

El secretario de salud de Durango, Moisés Nájera Torres llegó a la Casa de Gobierno de Gómez Palacio minutos después de las 10:40 horas y después, arribo la secretaria general de la Sección 188 en La Laguna, Rafaela Zapata Morales con parte de su comité así como Raúl Meraz, subsecretario de Gobierno en la región.

Este último recordó que la semana pasada hubo una manifestación del Sindicato en el área administrativa del Hospital Nuevo por lo que él mismo los atendió y se acordó establecer mesas de trabajo para tratar distintos asuntos.

“Son temas que tienen que ver con su base, que tienen que ver con sus derechos laborales, que tienen que ver con contratos, que tienen que ver con ciertos centros de trabajo, la intención es que hoy, con el personal de la Secretaría de Salud se sienten, platiquen y se encuentren puntos de coincidencia.

De entrada yo les diría que para el gobernador Esteban Villegas, el Sindicato es una parte fundamental y los trabajadores pues son la cara del gobierno, no es un tema de antagonismos sino que toda la base laboral del Sindicato pues es gobierno del Estado y tienen todo el respaldo del gobernador.

¿Qué queremos?, pues mediar los problemas, que no se personalicen porque cuando se personalizan quedan sin argumentos y sin sustento cualquier legítimo interés que se pueda tener. No la representación del Sindicato sino algunos agremiados han querido personalizar algunas cosas, nosotros generamos equilibrios para que las cosas no se personalicen porque todos los funcionarios estamos de paso, tiene que prevalecer el interés social y lo más importante, que siempre se hable de calidad en los servicios de salud para la población”, apuntó.

Detalló que hay denuncias presentadas tanto por la parte administrativa de la clínica que encabeza Gerardo Hernández como por algunos trabajadores de la salud y que serán atendidas. “Si existe algún elemento que se llegue a las últimas consecuencias, por supuesto que no se solapará ninguna conducta ilícita pero el simple hecho de externarla no es razón para hacer un juicio, hay instancias correspondientes que hacen todos estos análisis...han entrado en un conflicto personal más allá de la relación laboral, queremos remediarlo para que no pase a mayores”, sostuvo.

Pasadas las 15:30 horas no se había terminado la reunión y según fuentes extraoficiales, se firmarían algunos acuerdos. Previo a la reunión se solicitó una entrevista con el secretario de Salud del estado pero no se tuvo éxito.