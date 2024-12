Se manifiestan en primaria de Torreón por presunto maltrato psicólogo por parte de maestra

Madres de familia de la escuela primaria "15 de Mayo" del fraccionamiento Loma Real de Torreón se manifestaron este viernes para denunciar presuntos maltratos físicos y psicológicos por parte de una maestra de primer grado sección "C" hacia sus alumnos.

La señora Araceli es vocal del salón y narró que "la maestra le dice a los niños que son mensos, que son inútiles, que son burros, hay un niño que para todos los días en el pizarrón y lo deja ahí todo el día parado diciéndole que es burro, fomenta el bullying y les hace maldades a los niños, les da chicles masticados diciéndoles que es plastilina para que se pongan a jugar con ellos, ya hubo un niño enfermo por ese motivo".

Según las mamás, la profesora tampoco deja ir al baño a los alumnos, provocando que algunos de ellos tengan fugas de materia fecal y de orina en su ropa interior. Además, señalaron que hay una alumna que se quedó dormida y que la docente la despertó dándole un fuerte golpe al pupitre.

Aseguran que por lo menos 18 niños y niñas de un total de 32 han manifestado lo anterior y que la directora del plantel de nombre Karina Isabel, supuestamente no ha hecho nada al respecto, pese a que ya tiene conocimiento del caso y a que se le pidió una reunión con los padres y madres de familia para atender el tema.

"El día de antier la maestra (Karina) entró al salón de los niños diciéndoles que no digan mentiras, que no sean mentirosos que porque si siguen diciendo mentiras pues por culpa de los niños, ella iba a correr a la maestra. Cuando yo le pedí a la maestra el día lunes que hiciera una junta con todos los papás para que escuchara todas las versiones y no lo hizo y prefirió meterse con los niños", comentó Araceli.