Se lanza Tatiana Clouthier contra Movimiento Ciudadano

Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, lanzó críticas contra las gestiones de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco y Nuevo León durante su visita de ayer a Guadalajara.

Tras dar un espaldarazo a Pedro Kumamoto, abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia Municipal de Zapopan, la coordinadora fustigó a los emecistas.

Al responder cómo se observa desde la Ciudad de México el panorama en la contienda por el Gobierno de Jalisco, Clouthier calificó a Pablo Lemus, candidato de MC, como "desesperado".

"Vemos que Claudia Delgadillo tiene grandes posibilidades de llegar a la Gubernatura del Estado. Tan es así, y ustedes lo han visto, esto no es algo que dice Tatiana, en esta desesperación por las circunstancias que están viviendo, ya Lemus pone anuncios o espectaculares donde se pone con Claudia Sheinbaum, diciendo: 'haz lo que quieras a nivel presidencial o me cuelgo de la que va ganando con esta gran ventaja para no quedarme atrás'. Eso es lo que estamos viendo", declaró Clouthier en conferencia de prensa.

A Juan José Frangie, quien es adversario de Kumamoto, también le tocó una dosis de señalamientos. Tatiana Clouthier cuestionó su rechazo a debatir y aseveró que usa la fuerza pública contra la campaña de la alianza entre Futuro, Morena, Partido Verde (PVEM), PT y Hagamos.