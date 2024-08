Se han confirmado 29 casos de dengue en Torreón y 6 en Matamoros

Hay 35 casos confirmados de dengue en la Jurisdicción Sanitaria No. 6, de los cuales, 29 se diagnosticaron en la ciudad de Torreón y 6 en el municipio de Matamoros. Rubén Arturo Orona Luévano, responsable del Programa de Vectores, informó que el 50 por ciento de los casos se clasificaron como Dengue No Grave (DNG) y el resto como Dengue Grave y/o Dengue con Signos de Alarma (DCSA). No hay fallecimientos hasta el momento.

El funcionario informó que en la actualidad hay 30 personas con cuadro clínico sospechoso de dengue, entre las que se incluyen 8 hospitalizaciones; la Jurisdicción está a la espera del resultado de las muestras de sangre que previamente fueron enviadas para su análisis a laboratorios certificados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

El dengue es una enfermedad viral, infecciosa, sistémica, dinámica, con presentaciones clínicas diferentes y evolución con resultados impredecibles, ocasionada por un flavivirus denominado virus del dengue, del cual se conocen cuatro serotipos; DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4. La Secretaría de Salud federal dice que esto ocasiona más casos con cuadros graves y que el serotipo de mayor circulación es el 3, que desde hace varios años no estaba presente en el país, lo que ocasionó que las personas perdieran inmunidad.

La dependencia sanitaria puso a disposición del personal del sector salud el Protocolo de atención médica para casos de infección por virus dengue, con información detallada sobre el adecuado manejo de pacientes, conforme al comportamiento actual de la enfermedad. Es una herramienta adicional para profesionales de la salud, ya que incluye datos como la definición de caso probable de dengue; clasificación de gravedad; manejo clínico por grupos de intervención; criterios de hospitalización y de alta médica, entre otros, con el objetivo de evitar fallecimientos por esta causa. Para fines de vigilancia epidemiológica, el sector salud debe reportar los casos sospechosos de dengue a la Jurisdicción Sanitaria No. 6.

La infección puede cursar de forma asintomática o con un espectro clínico amplio, que incluye manifestaciones graves y no graves. Después del periodo de incubación de tres a 10 días, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por tres fases: febril, crítica y de recuperación.

En el proceso de control del dengue, la etapa más importante es la de promoción de la salud, para sensibilizar a la población sobre los beneficios de retirar basura y cacharros que acumulan agua; evitar exponer la piel a picaduras de mosquitos usando repelentes, playeras o camisas de manga larga y pantalones largos, así como mosquiteros.

Se recomienda lavar, tapar, voltear y tirar objetos inservibles para impedir la generación de criaderos. Por ejemplo, una llanta vieja acumula agua, en ese charco llega un mosquito, deposita huevos y se desarrollan más mosquitos.

Cabe mencionar que estados como Coahuila, cuentan con insumos necesarios para prevenir la proliferación del dengue, con control larvario y fumigación.

CLASIFICACIÓN DEL DENGUE

El dengue sin signos de alarma se identifica cuando la persona vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue, presenta fiebre habitualmente de dos a siete días de evolución, y dos o más de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómitos; ronchas; dolor de cabeza; dolor alrededor o detrás del ojo; dolor muscular o articular; manchas en la piel y disminución de glóbulos blancos en sangre.

Mientras que el dengue con signos de alarma se caracteriza porque, además de la fiebre, existe dolor abdominal intenso y sostenido o dolor a la palpación del abdomen; vómitos persistentes; acumulación de líquidos; sangrado de mucosas; letargo o irritabilidad; presión sanguínea baja cuando la persona pasa de estar acostada a sentada; hígado agrandado y aumento progresivo de glóbulos rojos.

Por su parte, las personas que sufren dengue grave manifiestan choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma; sangrado grave; daño hepático, miocarditis y otros daños graves de órganos.