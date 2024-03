'Se ha perdido relación entre médico y paciente''

En este año, el Colegio Médico de Durango capítulo Laguna ha documentado 20 denuncias por presunta negligencia médica en hospitales públicos y privados, mismas que aún se encuentran vigentes.

Carlos Díaz Vázquez, presidente de la asociación, mencionó que tanto en la región como en el país, el gremio enfrenta una problemática por el asunto de las quejas médicas y lo atribuyó en gran parte a que en los últimos años ha habido una pérdida de la relación médico-paciente. Esto último es fundamental debido a que la persona enferma puede satisfacer sus necesidades de salud, con confianza y seguridad mientras que el profesional de la salud puede brindar asistencia médica de alta calidad en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, observando la dignidad y respetando la privacidad de sus pacientes.

"Nos hace falta tener mejor relación con el paciente, saber explicarle al paciente su situación y que muchas veces eso no genere dudas que nos puedan ocasionar que esto llegue a un proceso de demanda o que esto llegue a otras instancias. Simplemente si nosotros nos encontramos explicándole adecuadamente lo que está sucediendo a la sociedad en el caso de alguna enfermedad de su familiar o de ellos mismos, esto nos favorecerá y se evitarán estas demandas", expuso.

Díaz Vázquez estimó que en la actualidad, uno de cada 10 pacientes están presentando demandas por alguna negativa de servicios médicos obligatorios o la irregularidad en su prestación. Dijo desconocer el número exacto de quejas que llegaron a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

"Nos presentamos ante los Tribunales y al momento que somos demandados esa es otra cosa que consideramos injusta porque se nos trata como si hubiéramos cometido un crimen...créanme que el médico que usted me diga que quiere dañar a alguien, pues está mal. Los médicos no queremos dañar a nadie, los médicos queremos atender a la gente, las complicaciones suceden y es lo que la gente no entiende, aquí solamente somos humanistas, científicos, más sin embargo, no depende totalmente de nosotros la evolución de una enfermedad", subrayó.

Actualmente, el Colegio Médico capítulo Laguna está conformado por 204 médicos que cuentan con título y cédula profesional así como 108 miembros (médicos internos, servicio social, residentes y alumnos de distintas escuelas de Medicina de la UJED y UA de C en el Colegio Médico académico. El presidente comentó que están promoviendo la educación médica continua y que sus principales objetivos son unirse y dignificar el trabajo el trabajo de los profesionales de la salud en la Comarca Lagunera.