Se disputan morenistas senaduría plurinominal

Luego de que Luis Fernando Salazar resultara favorecido tras la impugnación que tramitó para regresar al primer lugar en la fórmula de candidatura a la senaduría por Coahuila, Cecilia Guadiana advirtió que alzará la voz, pues ella sí está trabajando.

“Para mí es muy irónico que un hombre haya impugnado, que se sienta vulnerado de sus derechos” afirmó.

Recordó que como mujeres han estado luchando a lo largo de la historia y siguen luchando el día de hoy, pues quieren llevar a la presidencia una mujer.

“Pero no puede ser que en la mesa sigan tomando esas decisiones los hombres, entonces ¿a qué estamos jugando?, además me critican que no me estoy moviendo, ahí en el INE está mi agenda, he recorrido más de la mitad de los municipios del estado de Coahuila, y mi compañero desde el 4 de abril no a hecho absolutamente nada y no estoy mintiendo, lo pueden ver en sus redes sociales, lo pueden comparar con mis redes sociales, para que vean el trabajo estamos haciendo”, afirmó.

Advirtió que alzará la voz y no se quedará callada, por lo que ya revisa con sus abogados esta situación, pues no dirá mentiras, por lo que será la próxima semana cuando de a conocer que es lo que hará.

Aunque no confirmó o descartó si impugnara, dijo que revisa la estrategia e insistió que será la próxima semana se dará a conocer.

“Pero no me voy a quedar callada, aquí es alzar la voz, y más que nada va mi dignidad primero y la de todas las mujeres de Coahuila. A él le faltó dignidad y aparte yo no solicité el cambio, yo empecé esta contienda estando en segunda fórmula echándole todos los kilos, y estando en primera echándole todos los kilos, y estando en segunda echándole todos los kilos, como para que mi compañero estando en primera o segunda se tire a la hamaca sin hacer nada, además mi compañera, amiga y suplente Pily de Aguinaga que está en la Región Laguna está trabajando, la suplente Wendy Bálcazar de Luis Fernando Salazar vive en la Ciudad de México, no la he visto jamás tocando una puerta”, afirmó.

Recalcó que desde el 4 de abril no ve que haga algo, pues incluso sube las mismas fotos.

“Ayer (jueves) subió un foto del 01 de marzo del arranque en Saltillo, es una burla, y es una burla para mi y para todo mi equipo de trabajo, entonces no se vale, porque tanto dijo que el objetivo era debatir al PRI, pues no lo veo trabajando”, concluyó.

Cabe recordar que trascendió el miércoles que el candidato morenista a Senador por Coahuila, Luis Fernando Salazar, presentó un juicio para impugnar el criterio de paridad del INE a fin de ocupar el primer sitio en la búsqueda de un escaño, y con ello dejar en segundo sitio a la también morenista Cecilia Guadiana, también candidata al Senado por Morena.