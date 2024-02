Se desperdician miles de litros de Agua Saludable por válvula dañada en Torreón

Miles de litros de la llamada Agua Saludable se están desperdiciando y arrojando al lecho seco del río Nazas desde hace casi una semana, por la válvula que se dañó y quedó en una posición en la que no puede cerrarse para evitar la salida del líquido.

Mientras que ese desperfecto impidió que el tanque Nazas se llenara para empezar a distribuir el agua a usuarios del poniente de Torreón como se tenía previsto, también provocó que el agua se esté desperdiciando, situación que dejará de ocurrir hasta que se sustituya la válvula, labores que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe realizar.

Se trata de una pieza de 36 pulgadas, que se encuentra en el punto de desfogue y purga de la línea de ASL en la parte baja del puente Negro de esta ciudad, que no se ha podido sustituir y por lo tanto, el agua no ha dejado de salir desde el pasado viernes, cuando se empezó a llenar el tanque Nazas pero después de cuatro horas, ya no fue posible y hubo la necesidad de volver a desfogarla hacia el lecho del río.

Purga de Agua Saludable. (FERNANDO COMPEÁN)